Colo Colo venció 1-0 a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, alcanzó los 18 puntos y quedó como líder del Campeonato Nacional tras un partido que se definió en el segundo tiempo. El gol llegó a los 67 minutos y marcó la diferencia en un duelo que tuvo pocas ocasiones claras.

El resultado instala a los albos en la cima de la tabla y mantiene a Deportes Concepción en el último lugar con apenas 4 unidades. Más allá del trámite parejo, la eficacia en un momento puntual terminó inclinando el partido y generando un cambio concreto en la clasificación.

Primer tiempo y la poca finalización de Colo Colo y Concepción

El primer tiempo mostró al Cacique con mayor control de la pelota, pero sin profundidad en los últimos metros. La ocasión más clara fue un cabezazo de Maximiliano Romero que obligó a Nicolás Araya a intervenir con un manotazo para evitar el gol.

El León de Collao reaccionó pasada la media hora y generó su mejor opción con un remate potente de Leonardo Valencia, que exigió a Fernando de Paul, quien respondió con una atajada clave para mantener el marcador en cero antes del descanso.

💜⚽👏 EL TURNO DEL CONCE



Leonardo Valencia trató de abrir el marcador con este misil, pero Fernando De Paul apareció con una respuesta contundente.



Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/TuBOm6rs8w — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 5, 2026

Colo Colo queda puntero: el gol de Madrid que definió el partido

En el segundo tiempo el ritmo cambió y ambos equipos salieron a buscar el gol desde el inicio. Colo Colo logró marcar a los 67 minutos, tras una recuperación de Ulloa que permitió la llegada de Álvaro Madrid, quien conectó un remate rasante para el 0-1.

El cuadro local empujó en busca del empate y a los 79 minutos logró convertir con un zapatazo de Misael Dávila al ángulo, pero la acción fue invalidada por posición de adelanto.

😮‍💨⚽💥 ¡No diga gol… diga GO-LA-AZO!



Álvaro Madrid se lució en este #MatchdayDomingo y sacó este zapatazo esquinado desde fuera del área, remate que le permitió a #ColoColo romper el cero en el Ester Roa Rebolledo.



Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a… pic.twitter.com/lqVe4gORqG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 5, 2026

En los minutos finales, Deportes Concepción insistió sin éxito, mientras Colo Colo manejó la posesión para cerrar un triunfo que lo deja en lo más alto del torneo.