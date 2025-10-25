Colo Colo ha tenido una temporada lejos de lo esperado. En el año de su centenario, los albos no han logrado cumplir con las expectativas que había a principios de año, cuando se reforzaron para ir por la revalidación del título del Campeonato Nacional y dar un buen papel en la Copa Libertadores.

Pese a ello, el Cacique fue destacado recientemente en un ranking publicado por el Observatorio del Fútbol CIES, donde es el único club chileno que aparece en el prestigioso listado.

👏 Colo Colo sorprende en ranking mundial

El Observatorio del Fútbol CIES realizó un ranking de los 100 equipos con las mejores canteras del mundo, siendo Colo Colo el único elenco nacional en aparecer en el listado.

El estudio se llevó a cabo de acuerdo a la cantidad de jugadores que se encuentran en 49 ligas distintas y tomó distintos aspectos en consideración, entre ellos, la cantidad de minutos disputados.

El ranking es liderado por el Benfica de Portugal con 105,1 puntos, mientras que el Sudamericano mejor ubicado es River Plate con 98,3. Los albos, únicos representantes chilenos, aparecen con una puntuación de 33,2.

👀 ¿Por qué Colo Colo es destacado por su cantera?

De acuerdo a lo publicado por el Observatorio del Fútbol CIES, Colo Colo alcanzó 33,2 puntos debido a los 47 canteranos activos que tiene entre las 49 ligas que analizó el estudio.

Entre estos futbolistas suman un total de 1.919 minutos jugados y un índice de nivel de 0,694, lo que lo convierte en el único equipo chileno en el prestigioso ranking.

