Colo Colo continúa preparándose para recibir este lunes a Deportes Limache por la fecha 25 del Campeonato Nacional. Los albos se medirán a los cerveceros con la obligación de ganar para no perder terreno en su lucha por conseguir un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

No clasificar a un torneo internacional significaría una gran golpe para el Cacique, que en el año de su Centenario no ha logrado cumplir con las expectativas y tampoco conseguir los objetivos que se planteó al principio de la temporada.

Esta situación también provocaría una importante pérdida económica, y con ello, la salida de algunos jugadores para hacer caja. Uno de ellos es Vicente Pizarro, quien podría dejar el Estadio Monumental a fin de año.

⚽ Colo Colo se las ingenia para reemplazar a Vicente Pizarro

Si bien aún no hay nada concreto, en Colo Colo ya se las ingenian ante la posible salida de la joya que se ha convertido en una pieza fundamental en el mediocampo del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Según informó RedGol, hay tres jugadores que podrían volver y luchar por el lugar que dejaría Pizarro. Se trata de Bryan Soto, Bastián Silva y Dylan Portilla, quienes se encuentran a préstamo en Deportes Iquique y Deportes Limache.

👀 Los posibles reemplazantes de Pizarro en Colo Colo

De los tres futbolistas anteriormente mencionados, Soto de 24 años es el que más ha jugado a lo largo de la temporada. En Iquique, el volante ha disputado 28 partidos y suma un gol.

Silva, en tanto, ha visto acción en 23 encuentros con la camiseta de Deportes Limache, mientras que Portilla es el que menos ha jugado con 16 compromisos con los cerveceros.

Los tres jugadores serán evaluados a fin de año por el cuerpo técnico de Fernando Ortiz y finalmente se decidirá si tendrán cabida en el equipo la próxima temporada.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional frente a Deportes Limache por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

