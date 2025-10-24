En Colo Colo las noticias no solo llegan desde la cancha. Esta vez, un gesto inesperado de Emiliano Amor cambió la conversación en el Monumental. El defensor de 30 años rechazó dos propuestas económicas muy atractivas desde Brasil, prefiriendo continuar en Chile junto a su familia.

Según información de AS Chile, el futbolista argentino tenía preacuerdos avanzados con clubes brasileños, pero decidió mantenerse en el Cacique, priorizando su estabilidad personal. “Recibió ofertas muy buenas, pero su entorno confirmó que su familia está feliz en el país y no quiere mudarse”, apuntó el medio.

La dirigencia de Blanco y Negro lo considera un referente y ya evalúa renovar su contrato, que finaliza en diciembre de 2025, con opción de extenderlo por un año más.

🔥 ¿Por qué Emiliano Amor rechazó ofertas desde Brasil?

El defensor decidió quedarse en Colo Colo por motivos familiares. Su entorno explicó que “está cómodo en Chile, su familia está establecida y no quiere desarmar esa rutina”. En el camarín, su decisión fue recibida con respeto y orgullo, destacando su compromiso con el club. De hecho, el propio zaguero de 30 años señaló en conferencia de prensa que “estamos contentos con mi familia acá. Estamos cómodos, pero queremos seguir con muchos más desafíos. Me gustaría quedarme, ya veremos cómo prosigue todo. Lo importante es el día a día”.

🏆 Los números de Emiliano Amor en Colo Colo

Desde su arribo en 2021, el central ha disputado 122 partidos, marcado 6 goles y levantado 6 títulos. En la presente temporada suma 23 encuentros, con 8 amarillas y una expulsión, sin goles, pero con gran solidez defensiva.

📅 ¿Qué viene ahora para Emiliano Amor y Colo Colo?

La renovación se definiría antes del cierre del Campeonato Nacional 2025. El cuerpo técnico de Fernando Ortiz quiere mantener su liderazgo para la próxima temporada, donde el club buscará meterse en zona de copas internacionales.

