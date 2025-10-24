En Colo Colo vuelve la incertidumbre justo cuando más necesita estabilidad. A solo tres días del duelo ante Deportes Limache por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025, el técnico Fernando Ortiz se ausentó de la práctica de este viernes en el Monumental y emprendió viaje a Argentina por razones personales.

Según informó el periodista Cristián Alvarado (Radio ADN), el entrenamiento fue dirigido por su ayudante Juan Pablo Rodríguez, mientras el “Tano” cruzaba la cordillera para resolver un trámite presencial. Aunque desde el club confían en que regrese el fin de semana, su presencia el lunes en el Estadio Nacional aún no está confirmada, encendiendo las alarmas entre los hinchas.

La noticia llega en medio de un momento clave: Colo Colo marcha octavo con 34 puntos, al límite de los puestos de clasificación internacional, y necesita imperiosamente un triunfo para no quedar rezagado en la tabla.

⚽ ¿Por qué Fernando Ortiz viajó a Argentina?

Fuentes cercanas al club aseguran que el viaje del DT responde a “motivos personales ineludibles” y que se espera su regreso entre sábado y domingo para retomar la dirección técnica. No obstante, si su retorno se retrasa, el duelo ante Limache podría quedar a cargo de su cuerpo técnico encabezado por Rodríguez.

Ortiz, que acumula un 33,3% de rendimiento en tres partidos oficiales (una victoria y dos derrotas), está bajo presión tras la caída por 1-0 ante Coquimbo Unido y las críticas internas a su gestión.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Limache?

El encuentro entre Colo Colo vs Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, cerrando la jornada 25 del torneo.

🗓 Fecha: Lunes 27 de octubre

Lunes 27 de octubre 🕕 Hora: 18:00 horas

18:00 horas 🏟 Estadio: Nacional

📺 ¿Dónde ver Colo Colo vs Limache EN VIVO y en DIRECTO?

📺 TV: TNT Sports Premium HD / TNT Sports

TNT Sports Premium HD / TNT Sports 💻 Streaming: HBO Max

HBO Max 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en Alairelibre.cl, con goles, estadísticas, formaciones y análisis post partido.

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro del Colo Colo vs Deportes Limache?

Árbitro principal: Diego Flores Seguel

Diego Flores Seguel Asistente 1: Aldo Gómez Sandoval

Aldo Gómez Sandoval Asistente 2: Jean Araya Carvajal

Jean Araya Carvajal Cuarto árbitro: Claudio Díaz Mera

Claudio Díaz Mera VAR: Carlos Carvajal Boniche

Carlos Carvajal Boniche AVAR: Carlos Venegas Díaz

📊 Tabla de posiciones – Campeonato Nacional 2025

Pos. Club PJ Pts DG 1 Coquimbo Unido 24 59 +25 2 U. Católica 24 45 +16 3 O’Higgins 24 44 +4 4 Audax Italiano 24 43 +7 5 U. de Chile 23 42 +23 8 Colo Colo 24 34 +9 13 Deportes Limache 24 21 -8

📲 Sigue EN VIVO toda la previa de Colo Colo vs Limache en Alairelibre.cl, con cobertura especial desde el Estadio Nacional, declaraciones exclusivas y actualizaciones minuto a minuto del futuro del “Tano” Ortiz.