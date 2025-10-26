Colo Colo y Deportes Limache se enfrentan este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Nacional, escenario donde los albos buscarán volver al triunfo ante un cuadro limachino que quiere seguir escapando de la parte baja.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz viene de caer por la cuenta mínima frente a Coquimbo Unido, resultado que lo dejó en el octavo lugar con 34 puntos, fuera de zona de copas internacionales. En tanto, los dirigidos por Víctor Rivero llegan motivados tras vencer 2-0 a Cobresal, alcanzando el puesto 13 con 21 unidades.

⏰ Colo Colo vs Deportes Limache en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

Primera Division – 2025 MATCHDAY 25 Colo Colo Not started Deportes Limache Team Stats Last Confrontations DEP 1 – 0 COL 02/05/2025

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Limache?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se disputará este lunes 27 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nacional. El recinto de los albos no está habilitado, pues la cancha se encontrará en reparaciones tras el concierto de Imagine Dragons.

🗓 Fecha: Lunes 27 de octubre.

Lunes 27 de octubre. 🕕 Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. 🏟 Estadio: Estadio Nacional, Santiago.

📡 ¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Deportes Limache?

📺 TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. 💻 Streaming: TNT Sports en Max.

TNT Sports en Max. 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Colo Colo vs Deportes Limache

Árbitro: Diego Flores.

1er asistente: Aldo Gómez.

2do asistente: Jean Araya.

Cuarto árbitro: Claudio Díaz.

VAR: Carlos Carvajal.

AVAR: Carlos Venegas.

⚪ El XI probable de Colo Colo vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2025

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino. DT: Fernando Ortiz.

🔴 El XI probable de Deportes Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025