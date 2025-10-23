Colo Colo sigue trabajando con miras al duelo frente a Deportes Limache por el Campeonato Nacional. Luego de tener dos días libres tras la derrota frente a Coquimbo, los albos retornaron a las prácticas con miras al cruce ante los cerveceros.

Para este compromiso, Fernando Ortiz tiene una gran duda: Javier Correa. El delantero y máximo goleador del equipo esta temporada se ausentó del último partido debido a las molestias que lo han aquejado en el último tiempo, por lo que su presencia en el próximo encuentro es toda una incógnita.

⚽ Javier Correa le da un respiro a Colo Colo

Sin embargo, esta situación podría cambiar con el correr de las horas, puesto que según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el atacante entrenó con normalidad esta jornada.

El comunicador detalló que Correa incluso participó del fútbol reducido en la práctica dirigida por Fernando Ortiz, por lo que podría llegar y ser una alternativa para el compromiso ante Deportes Limache.

🤕 ¿Qué le pasó a Javier Correa?

Correa, que ha debido convivir con las molestias físicas a lo largo de toda la temporada, sufrió un desgarro en el aductor en la Supercopa frente a la Universidad de Chile el pasado 14 de septiembre.

Esta lesión lo marginó de los duelos ante Deportes Iquique y Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional. Por ello, Fernando Ortiz espera tenerlo de vuelta ante Limache, aunque aún quedan algunos días para saber si estará o no disponible ante los cerveceros.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibirá a Deportes Limache el próximo lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

🔗 Sigue todas las novedades de Colo Colo en Al Aire Libre.