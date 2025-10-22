Pese a ser el máximo artillero de Colo Colo esta temporada, Javier Correa vuelve a encender las alarmas en el Monumental. El delantero argentino no logró dejar atrás las molestias que lo han perseguido durante el año y su ausencia ante Coquimbo Unido volvió a encender el debate sobre su fragilidad física.

El atacante suma 15 goles en 29 partidos, pero su frecuencia de lesiones empieza a inquietar al cuerpo técnico de Fernando Ortiz, que analiza si vale la pena arriesgarlo en la recta final del Campeonato Nacional o cuidarlo de cara a lo que viene.

⚽ Historial de lesiones de Javier Correa en Colo Colo

La última dolencia en los gemelos es la octava que sufre en lo que va del 2025, un número que preocupa por la recurrencia y que ya lo ha dejado fuera de 51 días oficiales de competencia. Según datos recabados por En Cancha, el cuerpo médico tomará una decisión definitiva este viernes sobre si podrá jugar ante Deportes Limache o si seguirá en recuperación.

En el listado de problemas aparecen un desgarro en la Supercopa frente a la U, molestias musculares ante Huachipato, un edema previo al duelo con La Serena y una gastroenteritis que lo marginó por completo de la Copa Chile. En total, si se consideran los tiempos de baja desde su arribo a Macul, el argentino ya acumula más de 80 días fuera de las canchas entre el año pasado y la presente temporada.

🚑 El dilema de Fernando Ortiz

Ortiz fue claro: “Si creo que puede ser un riesgo para él, no lo voy a arriesgar”. La frase refleja la preocupación en el cuerpo técnico, que teme perderlo por más tiempo justo cuando Colo Colo busca acercarse a la punta.

El historial médico de Correa no solo complica el presente albo, sino que también abre una incógnita sobre su continuidad para 2026. En el Monumental saben que su poder goleador es vital, pero su estado físico se transformó en un problema que el club ya no puede seguir ignorando.