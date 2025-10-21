Colo Colo cayó por la mínima en su visita a Coquimbo Unido el pasado domingo y una de las grandes ausencias que notó el elenco albo fue la de su goleador Javier Correa, que no pudo estar presente en el pleito contra el puntero del Campeonato Nacional debido a que, como había informado el propio DT Fernando Ortiz, se resintió de la lesión que lo aqueja desde la Supercopa ante la U.

Así, Correa fue baja en dicho pleito entre albos y piratas, pero en las últimas horas hubo novedades respecto al verdadero motivo que lo dejó fuera y no le permitió estar en cancha con un agregado que cambia lo señalado por el Tano en los días previos al partido en la Cuarta Región.

🫨 La nueva lesión que atormenta a Javier Correa en Colo Colo

Lo curioso de toda esta situación con Correa es que en Colo Colo también habían asegurado que se encontraba totalmente recuperado de esa lesión que lo afectó en el último Superclásico que proclamó campeón a la U, por lo que causó extrañeza que hubiese quedado fuera de la última convocatoria ante Coquimbo por resentirse de aquella complicación física.

Pues bien, durante este lunes el periodista Daniel Arrieta aclaró en Todos Somos Técnico de TNT Sports el estado de salud del ex Santos Laguna y Estudiantes de La Plata. “Correa no es que se haya resentido de la lesión que él tenía“, apuntó en primera instancia el comunicador para descartar lo señalado por Ortiz sobre el desgarro que ya arrastraba su jugador.

“Tuvo una molestia en el gemelo en el entrenamiento del jueves (16 de octubre). Ahí fue esta molestia, y lo quisieron aguantar pero ya el viernes se dieron cuenta que no estaba para jugar y no llegaba contra Coquimbo, y esta dolencia muscular otra vez lo deja afuera”, detalló.

Una nueva lesión complica al artillero de Colo Colo/ © Photosport

⚽ ¿Desde cuándo no juega Javier Correa en Colo Colo?

Correa ha estado fuera de las canchas desde el pasado 14 de septiembre, cuando debió abandonar por lesión dicho encuentro por la Supercopa ante U de Chile.

Desde esa fecha hasta hoy, no pudo jugar ante Deportes Iquique ni los amistosos con Unión Española y Puerto Montt durante el receso del torneo, y tampoco en el último pleito por los puntos ante Coquimbo.