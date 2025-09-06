Limache y La Serena abren las llaves de semifinales de la Copa Chile 2025, tomateros y papayeros juegan este domingo 7 de septiembre.

Ambos equipos están peleando por mantener la categoría en el Campeonato Nacional. Así que, llegar a la final de la copa es un objetivo que permite salvar el año para los dos.

Además, Limache y la Serena buscarán quedarse con la Copa Chile y clasificar a la Copa Libertadores 2026.

⚽ Limache vs La Serena en vivo por la Copa Chile, minuto a minuto

Copa – 2025 semifinales
Deportes Limache
07/09/2025 20:00
Sin Comenzar
La Serena
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
LA 1 – 1 DEP 22/06/2025
LA 2 – 0 DEP 07/09/2024
LA 0 – 1 DEP 29/04/2024

📆¿Cuándo y qué hora juegan Limache vs La Serena?

El duelo entre Cobresal y Palestino está pactado para este domingo 7 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña.

  • 🗓️ Fecha: Domingo 7 de septiembre.
  • 🕑 Hora: 20:00 horas
  • 🏟️ Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota.

📡¿Dónde v en vivo Limache vs La Serena?

  • 📺 TV: TNT Sports.
  • 💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🟨 Árbitros del Limache vs La Serena

  • Juez central: Claudio Díaz
  • 1er asistente: Jean Araya
  • 2do asistente: Joaquín Arrué
  • 4to árbitro: Nicolás Pozo

📝Las formaciones de Limache vs La Serena

Limache: Nicolás Peranic; Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Brian Torrealba, Yonathan Andía, Alfonso Parot; Luis Maluenda, César Pinares, Luis Guerra; Yorman Zapata y Facundo Pons.

DT: Víctor Rivero.

La Serena: Fabián Cerda; Andrés Zanini, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón, Santiago Díaz; Fernando Dinamarca, Santiago Gallegos, Felipe Chamorro, Gonzalo Jara; Emanuel Herrera y Angelo Henríquez. 

DT: Francisco Bozán.