Limache y La Serena abren las llaves de semifinales de la Copa Chile 2025, tomateros y papayeros juegan este domingo 7 de septiembre.
Ambos equipos están peleando por mantener la categoría en el Campeonato Nacional. Así que, llegar a la final de la copa es un objetivo que permite salvar el año para los dos.
Además, Limache y la Serena buscarán quedarse con la Copa Chile y clasificar a la Copa Libertadores 2026.
⚽ Limache vs La Serena en vivo por la Copa Chile, minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📆¿Cuándo y qué hora juegan Limache vs La Serena?
El duelo entre Cobresal y Palestino está pactado para este domingo 7 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña.
- 🗓️ Fecha: Domingo 7 de septiembre.
- 🕑 Hora: 20:00 horas
- 🏟️ Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota.
📡¿Dónde v en vivo Limache vs La Serena?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max
🟨 Árbitros del Limache vs La Serena
- Juez central: Claudio Díaz
- 1er asistente: Jean Araya
- 2do asistente: Joaquín Arrué
- 4to árbitro: Nicolás Pozo
📝Las formaciones de Limache vs La Serena
Limache: Nicolás Peranic; Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Brian Torrealba, Yonathan Andía, Alfonso Parot; Luis Maluenda, César Pinares, Luis Guerra; Yorman Zapata y Facundo Pons.
DT: Víctor Rivero.
La Serena: Fabián Cerda; Andrés Zanini, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón, Santiago Díaz; Fernando Dinamarca, Santiago Gallegos, Felipe Chamorro, Gonzalo Jara; Emanuel Herrera y Angelo Henríquez.
DT: Francisco Bozán.