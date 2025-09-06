Limache y La Serena abren las llaves de semifinales de la Copa Chile 2025, tomateros y papayeros juegan este domingo 7 de septiembre.

Ambos equipos están peleando por mantener la categoría en el Campeonato Nacional. Así que, llegar a la final de la copa es un objetivo que permite salvar el año para los dos.

Además, Limache y la Serena buscarán quedarse con la Copa Chile y clasificar a la Copa Libertadores 2026.

⚽ Limache vs La Serena en vivo por la Copa Chile, minuto a minuto

Copa – 2025 semifinales Deportes Limache Sin Comenzar La Serena Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos LA 1 – 1 DEP 22/06/2025 LA 2 – 0 DEP 07/09/2024 LA 0 – 1 DEP 29/04/2024

📆¿Cuándo y qué hora juegan Limache vs La Serena?

El duelo entre Cobresal y Palestino está pactado para este domingo 7 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña.

🗓️ Fecha: Domingo 7 de septiembre.

🕑 Hora: 20:00 horas

🏟️ Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota.

📡¿Dónde v en vivo Limache vs La Serena?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🟨 Árbitros del Limache vs La Serena

Juez central: Claudio Díaz

1er asistente: Jean Araya

2do asistente: Joaquín Arrué

4to árbitro: Nicolás Pozo

📝Las formaciones de Limache vs La Serena

Limache: Nicolás Peranic; Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Brian Torrealba, Yonathan Andía, Alfonso Parot; Luis Maluenda, César Pinares, Luis Guerra; Yorman Zapata y Facundo Pons.

DT: Víctor Rivero.

La Serena: Fabián Cerda; Andrés Zanini, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón, Santiago Díaz; Fernando Dinamarca, Santiago Gallegos, Felipe Chamorro, Gonzalo Jara; Emanuel Herrera y Angelo Henríquez.

DT: Francisco Bozán.