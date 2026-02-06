La Copa Chile 2026 ofrece este jueves un duelo con cuentas pendientes. Desde las 18:00 horas, Magallanes será local ante Deportes Santa Cruz en el Estadio Municipal de San Bernardo, por la segunda fecha del Grupo G, en un partido que puede empezar a definir el rumbo de la zona.

El antecedente inmediato pesa: en el estreno del torneo, Santa Cruz fue ampliamente superior y goleó 4-1 a Magallanes en el estadio Joaquín Muñoz García, resultado que dejó a los unionistas como líderes del grupo y a la Academia obligada a reaccionar. Aquel partido se resolvió con goles tempraneros y un cierre contundente que marcó diferencias claras entre ambos.

Hoy el escenario es distinto. Magallanes vuelve a casa con la presión de no quedar relegado en un grupo que también integran Audax Italiano y Palestino, mientras que Santa Cruz busca ratificar su sólido inicio y dar un paso clave hacia la clasificación a la siguiente fase. El margen de error es mínimo y cada punto puede ser determinante.

El encuentro será dirigido por Matías Assadi Quintana, acompañado por Sebastián Castro y David Pizarro Yáñez como asistentes, y Juan Comas Ibarra como cuarto árbitro, en un partido que se juega bajo el formato de fase de grupos, donde los dos primeros avanzan a octavos de final.

🔴 Magallanes vs Santa Cruz minuto a minuto

🔔 Partido clave en el Grupo G: Magallanes busca revancha tras la goleada sufrida y Santa Cruz quiere confirmar su gran arranque. Sigue el EN VIVO minuto a minuto y no te pierdas ningún detalle.