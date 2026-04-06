U Católica debutará en la Copa Libertadores 2026 como local enfrentando a Boca Juniors, un partidazo por donde se lo mire y que ya tiene un ambiente de clásico luego de que los argentinos mendigaran 2000 entradas, las que consiguieron con la ayuda directa de Conmebol.

Como ya es tradición, hemos usado nuestro método para poder tener un pronóstico de este encuentro entre Cruzados y Xeneizes. Les recordamos que para poder tener un resultado confiable hemos evaluado el rendimiento individual y colectivo de ambos equipos durante esta temporada, sus enfrentamientos históricos y su desempeño a lo largo de la historia de la Copa Libertadores.

Para esta oportunidad hemos hecho una pequeña variación, y en lugar de utilizar Perplexity y el modelo de Claude Sonet, hemos usado Claude y su modelo Opus 4.5, que es el que se está utilizando para la guerra entre Irán y Estados Unidos. Si ese modelo de LLM puede disparar misiles con precisión, también podrá hacer un pronóstico deportivo.

Las probabilidades dan a Boca como ganador

Las simulaciones dan a Boca Juniors como favorito con un 41% de probabilidades de victoria, pero el 30% para Universidad Católica y el 29% de empate dejan el partido completamente abierto para este martes 7 de abril a las 20:30 horas en el Claro Arena por el debut en la Copa Libertadores 2026. La ventaja de local de Los Cruzados, la cancha sintética del recinto y la incógnita del arquero Agustín Marchesín —que podría perderse el partido por lesión— son los tres factores que acortan distancias frente a un Boca que llega respaldado por Leandro Paredes como su gran figura.

¿Por qué Boca Juniors es favorito ante U. Católica en el Claro Arena?

Boca llega con más jerarquía internacional y figuras de primer nivel mundial. Leandro Paredes, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, es el motor del mediocampo xeneize. La ventaja de Boca no es solo de nombres. En los últimos años el xeneize ha enfrentado a clubes chilenos con comodidad en torneos Conmebol, registrando triunfos en Santiago sobre Colo Colo en 2023, Palestino en 2015 y Unión Españolaen 2012 y un empte con la U de Chile en 2012.

Sin embargo, el equipo de Boca llega con una baja sensible: el arquero Agustín Marchesín se lesionó y su lugar lo ocupa Leandro Brey, con mucho menos rodaje internacional. Eso le da a Los Cruzados una ventana real para hacerle daño.

¿Qué factores favorecen a U. Católica ante Boca Juniors?

Tres factores concretos equilibran la balanza para la UC. Primero, la cancha sintética del Claro Arena: en Argentina no existen superficies de este tipo en torneos oficiales y Claudio Borghi ya advirtió que será un inconveniente real para los xeneizes. Segundo, la localía: el apoyo del público cruzado puede ser determinante en un partido de estas características. Tercero, la baja de Marchesín pone a un arquero menos experimentado bajo los tres palos visitantes

La UC sabe que el partido se puede ganar y ese golpe anímico, como también señaló Borghi, puede ser su mejor aliado.

¿Cuál es el resultado más probable entre U. Católica y Boca Juniors?

El 0-1 favorable a Boca aparece como el marcador más frecuente en las simulaciones (15%), pero el 1-1 (14%) y el 1-0 para la UC (12%) son prácticamente igual de probables. Esto confirma que no hay un favorito aplastante: cualquier resultado es posible y el partido se puede definir en un detalle.

En resumen