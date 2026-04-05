El fútbol ecuatoriano arde y el protagonista de la hoguera es un viejo conocido del fútbol chileno. Tiago Nunes, quien tuviera un movido paso por la banca de Universidad Católica, vive hoy sus horas más críticas al mando de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Lo que comenzó como una crisis de resultados tras caer por 2-0 en el clásico ante Barcelona, escaló a un nivel de hostilidad irreversible debido a una reacción fuera de protocolo del estratega brasileño. Mientras abandonaba el campo de juego bajo una lluvia de críticas de su propia parcialidad, Nunes protagonizó un vulgar gesto que quedó registrado en video y que hoy tiene a la dirigencia “Alba” analizando su despido inmediato por “falta de respeto” a la institución.

¿Qué gesto realizó Tiago Nunes a los hinchas de Liga de Quito?

La polémica estalló tras la derrota en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Según reportó Bolavip, mientras el entrenador brasileño se dirigía a los vestuarios entre insultos y desaprobación, Tiago Nunes levantó el dedo del medio de su mano hacia la hinchada. Este descontrolado acto, que en la final de la Copa de Ecuador ya le había acarreado problemas, fue captado por los teléfonos de los fanáticos y viralizado rápidamente en redes sociales, provocando una indignación rotunda en el club ecuatoriano que no está dispuesto a tolerar tal conducta.

¿Cómo reaccionaron los hinchas de Liga de Quito ante el gesto de Nunes?

La reacción de la fanaticada “Alba” fue inmediata y despiadada en las plataformas digitales. El vulgar gesto fue la gota que derramó el vaso tras la caída en el clásico. En redes sociales, un hincha viralizó el video con un texto que resume el sentir general: “Tiago nunes ha sacado el dedo del medio a la hinchada de liga después de ver esa basura de juego , ese brasileño acaba de construir su propia tumba, por todos lados tiene problemas ese tipo ni un día más en liga”, sentenciaron. Ante este quiebre total, la relación del DT con los hinchas parece ser irrecuperable.

Tiago nunes ha sacado el dedo del medio a la hinchada de liga después de ver esa basura de juego , ese brasileño acaba de construir su propia tumba por todo lado tiene problemas ese tipo ni un día más en liga 🤬 @TheKingLdu @14centrales14 @camilin86 @didaneta_ @DrlsaacAlvarezf pic.twitter.com/A8dcBih0T6 — Esteban (@Estebanldus) April 4, 2026

En resumen

El Hecho: Tiago Nunes levantó el dedo del medio a la hinchada de LDU Quito.

Tiago Nunes levantó el dedo del medio a la hinchada de LDU Quito. El Contexto: Derrota 2-0 ante Barcelona en el clásico ecuatoriano.

Derrota 2-0 ante Barcelona en el clásico ecuatoriano. Antecedente: El DT brasileño dirigió a Universidad Católica la temporada pasada.

El DT brasileño dirigió a Universidad Católica la temporada pasada. Consecuencia: La hinchada exige su despido inmediato por malos resultados y falta de respeto.

¿Crees que la dirigencia de la Liga de Quito debe despedir a Tiago Nunes por este gesto o es una reacción “humana” tras la presión de un clásico? Opina y participa en AlAireLibre.cl.