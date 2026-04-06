Esta semana Universidad Católica y Audax Italiano comienzan su participación internacional en Copa Libertadores y Copa Sudamericana respectivamente, lo que le traerá más de algún dolor de cabeza a la ANFP para programar sus partidos, considerando los tiempos reglamentarios de descanso exigidos por Conmebol.

Conscientes de que suspender un partido complica aún más el ajustado calendario, ambos clubes acordaron jugar su duelo de la Fecha 9 del Campeonato Nacional el sábado 11 de abril. Si bien la ANFP les ofreció reprogramar para mayo —tomando en cuenta que ambos equipos juegan de visitante en Brasil los días 14 y 15 de abril— los clubes optaron por no estresar más su agenda del primer semestre.

¿La ANFP benefició a Colo Colo suspendiendo su partido?

La gran crítica apunta a que la ANFP programó el Audax vs Católica y no hizo lo mismo con Colo Colo y Coquimbo Unido, lo que en la práctica le daría ventaja al Cacique al recuperar jugadores lesionados con más tiempo. Pero la verdad está lejos de esa afirmación.

Lo cierto es que Colo Colo y Coquimbo no tuvieron chance de jugar este fin de semana bajo ningún escenario, por lo que ya fueron programados para el 3 de mayo. Hay dos razones concretas que lo explican:

No se respeta el descanso de Coquimbo Unido : el viernes 10, domingo 12 y lunes 13 de abril quedan descartados porque los Piratas juegan por Copa Libertadores ante Nacional el 8 de abril y ante Universitario el 14 de abril

: el viernes 10, domingo 12 y lunes 13 de abril quedan descartados porque los Piratas juegan por Copa Libertadores ante y ante Prohibición de partidos simultáneos: la única opción viable era el sábado 11, pero Carabineros y el Gobierno le han exigido a la ANFP que Colo Colo, U de Chile y la UC no jueguen el mismo día en la misma ciudad

¿Cuándo juegan Católica y Audax en los torneos Conmebol?

U Católica debuta en la Copa Libertadores ante Boca Juniors en el Claro Arena este martes 7 de abril a las 20:30 horas

Mientras, Audax Italiano inicia su Copa Sudamericana ante Olimpia de Paraguay el miércoles 8 de abril en el Bicentenario de La Florida.

En resumen