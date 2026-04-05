La Universidad Católica vuelve a la Copa Libertadores tras cuatro años y lo hace con un desafío inmediato: recibir a Boca Juniors, uno de los gigantes del continente. El equipo cruzado llega con confianza tras su reciente goleada 6-1 sobre Palestino y con Fernando Zampedri como su principal arma ofensiva.

El elenco dirigido por Daniel Garnero afronta este debut con ritmo competitivo —ya suma 16 partidos en la temporada—, mientras que Boca llega con una base sólida, buenos resultados recientes y recuperando jugadores clave en su plantel. Pero el contexto eleva todo: el Grupo D también lo integran Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. Es decir, cada punto pesa desde la primera fecha.

¿Qué canal transmite U Católica vs Boca EN VIVO?

El partido será transmitido por TV abierta y plataformas digitales en Chile.

📺 Chilevisión

📺 ESPN 5

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YouTube de Chilevisión

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan U Católica vs Boca?

Martes 7 de abril de 2026

20:30 horas

Claro Arena, Santiago

El compromiso corresponde a la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver U Católica vs Boca ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en distintas plataformas:

Disney+ Premium

Chilevisión online (web y app)

Pluto TV

YouTube oficial de Chilevisión

Para acceder:

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También puedes verlo en Disney+ con suscripción activa

¿Dónde ver GRATIS U Católica vs Boca?

El partido sí tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver en:

Chilevisión (TV abierta)

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App MiCHV

YouTube Chilevisión

Pluto TV

Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl con cobertura completa, formaciones confirmadas y análisis post partido.

Formación de U Católica vs Boca

Universidad Católica:

Vicente Bernedo; Branco Ampuero, Agustín Farías, Daniel González, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Clemente Montes; Justo Giani y Fernando Zampedri.

El equipo cruzado apuesta por intensidad y gol, con Zampedri como referencia ofensiva.

Boca Juniors:

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

El conjunto argentino presenta equilibrio y jerarquía, con Merentiel liderando el ataque.

Árbitros designados para U Católica vs Boca

Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)

Asistentes: Nicolás Tarán y Martín Soppi (Uruguay)

Cuarto árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

AVAR: Agustín Berisso (Uruguay)

¿Cómo llegan U Católica vs Boca a la Copa Libertadores?

Universidad Católica disputará su participación número 30 en el torneo. Su mejor campaña fue finalista en 1993 y suma más de 230 partidos internacionales, consolidándose como uno de los clubes chilenos con mayor presencia histórica. El equipo cruzado llega en buen momento ofensivo, destacando su goleada reciente y una estructura que empieza a consolidarse bajo el mando de Garnero.

Boca Juniors, en tanto, llega con una racha competitiva sólida en Argentina, con triunfos recientes y una base que mezcla experiencia y recambio. Además, recuperó jugadores clave para este inicio de torneo, lo que refuerza su candidatura en el grupo.

En resumen

Universidad Católica debuta en Copa Libertadores ante Boca Juniors.

Se juega este martes 7 de abril a las 20:30 horas.

El partido será en el Claro Arena.

Transmite Chilevisión, ESPN 5 y Disney+.

También se puede ver gratis online.

Comparte grupo con Cruzeiro y Barcelona.

Cada punto puede definir la clasificación desde el inicio.

La UC vuelve a la Libertadores con un desafío mayor: ¿puede golpear a Boca en su debut o el grupo se le complica desde el inicio? Sigue el partido EN VIVO, revisa las formaciones confirmadas y el minuto a minuto en AlAireLibre.cl