Unión La Calera dio la sorpresa en el Claro Arena. Los cementeros se hicieron fuertes en el recinto de San Carlos de Apoquindo y derrotaron por 2-1 a Universidad Católica, que desperdició la oportunidad de compartir la cima del Campeonato Nacional 2026.

Con esta derrota, los cruzados se quedaron en el cuarto puesto con 17 puntos, a tres del líder Deportes Limache (20′). Por su parte, los caleranos sumaron 10 unidades y si bien siguen en zona de descenso, alcanzaron a sus antecesores Cobresal y Audax Italiano, y solo son superados por diferencia de gol.

Los goles de U Católica vs La Calera por el Campeonato Nacional 2026

Universidad Católica fue la primera en golpear. Sobre el final de la primera mitad, Zuqui envió un centro al área y tras una serie de rebotes apareció Branco Ampuero, quien empujó el balón para abrir el marcador a los 44 minutos.

Sin embargo, en el complemento La Calera salió con todo en busca del empate y lo encontró rápidamente. A los 54 minutos, Joaquín Soto capturó un balón tras un despeje de la zaga cruzada y lo envió al área para buscar la aparición de Rodrigo Cáseres, que con su pierna derecha marcó el empate.

Lejos de conformarse, los cementeros fueron a buscar el triunfo, el cual encontraron sobre el final del partido. En el minuto 83, Kevin Méndez recibió una pelota en profundidad por el sector derecho y habilitó a Sebastián Sáez ante la salida de Bernedo. El ‘Sacha’ quedó con toda la portería a su disposición y solo tuvo que empujar el balón para decretar el 2-1 y darle el triunfo a su equipo.

🛡⚽🏆 ¡LA UC ABRE EL MARCADOR!



Tras un tiro libre de Fernando Zuqui, Branco Ampuero definió dentro del área para anotar el primero de #LosCruzados ante Unión La Calera, en este #MatchdayLunes, por la fecha 10 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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⚽⚪🔴 Igualdad en el Claro Arena



Rodrigo Cáseres enmudece a la fanaticada de #LosCruzados y Unión La Calera lo iguala, en este #MatchdayLunes, por la fecha 10 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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⚪🔴💯 ¿QUIÉN MÁS QUE TÚ, SACHA?



Sebastián Sáez cumplió con la inexorable Ley del Ex en este #MatchdayLunes y con una definición en la boca del arco le concedió la remontada parcial a los Cementeros ante #LosCruzados.



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Estadísticas de U Católica vs La Calera por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 10E Journée Universidad Católica Pas commencé Unión La Calera Team Stats Last Confrontations UNI 2 – 1 UNI 06/12/2025 UNI 1 – 1 UNI 20/06/2025 UNI 0 – 2 UNI 20/07/2024 UNI 0 – 0 UNI 22/03/2024 UNI 3 – 0 UNI 09/12/2023

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y La Calera?

El próximo partido de Universidad Católica será nada más y nada menos que un clásico. Los cruzados visitarán a Universidad de Chile en el Estadio Nacional el próximo sábado 25 de abril a las 18:00 horas.

Por su parte, La Calera recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar el próximo viernes 24 de abril a las 18:00 horas. Ambos partidos serán válidos por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.