O’Higgins derrotó por 2-1 a Audax Italiano en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua por la Fecha 8 del Campeonato Nacional 2026: los Celestes quedaron cuartos con 13 puntos, a dos del líder Colo Colo, elenco que puede escaparse si es que gana su duelo ante Concepción este domingo.

Los Audinos se quedaron en mitad de tabla (en la novena posición) con 10 unidades, así que tienen poco margen si quieren acercarse a los primeros puestos de la competencia en las próximas semanas.

Los goles de O’Higgins vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

O’Higgins se puso en ventaja en los 12 minutos con un tanto de Martín Maturana, jugador formado en casa que tuvo su bautismo de gol en Primera División. No obstante, cinco minutos después llegó la igualdad de Audax Italiano con una conquista de Giovani Chiaverano en los 17′.

Francisco González recuperó la ventaja para los rancagüinos en los 49′. De ahí en más los Tanos se fueron con todo en busca de la igualdad, pero sin éxito, por lo que los tres puntos se quedaron en la ciudad histórica.

Estadísticas de O’Higgins vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 8 O'Higgins Sin Comenzar Audax Italiano Team Stats Last Confrontations O'H 3 – 2 AUD 30/08/2025 AUD 1 – 0 O'H 12/04/2025 AUD 2 – 0 O'H 30/09/2024 AUD 5 – 0 O'H 05/05/2024 O'H 2 – 1 AUD 03/09/2023

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Audax Italiano?

Tanto O’Higgins como Audax Italiano representan a Chile en la Copa Sudamericana 2026, por lo que tienen sus primeros partidos en la fase de grupos a mediados de la próxima semana.

Los Celestes reciben a Millonarios el martes 7 de abril a las 20:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, en tanto que, los Itálicos también juegan de local el miércoles 8 también a las 20:00 ante Olimpia en el Bicentenario de La Florida.

Ya de vuelta en el Campeonato Nacional 2026, el Capo de Provincia será local ante Huachipato el viernes 10 de abril a las 20:00 horas, mientras que los Tanos actuarán como dueños de casa el sábado 11 a las 17:30 contra U Católica.

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