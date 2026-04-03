🔴 FINAL | FECHA 8 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: O’Higgins 2 – 1 Audax Italiano: 11′ Martín Maturana (OHI); 16′ Giovani Chiaverano (AUD); 2-1: 48′ Francisco González (OHI)

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 20:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio El Teniente, Rancagua, Chile

O’Higgins vs Audax Italiano, minuto a minuto

Resumen de O’Higgins vs Audax Italiano

¿Dónde ver O’Higgins vs Audax Italiano EN VIVO?

El partido entre O’Higgins y Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de O’Higgins vs Audax Italiano

En el Estadio El Codelco Teniente de Rancagua se jugará un duelo de alto voltaje en la octava jornada del Campeonato Nacional 2026. O’Higgins recibe a Audax Italiano en un choque de iguales, ya que ambos equipos llegan con 10 puntos y comparten la zona media-alta de la tabla de Primera División.

O’Higgins, dirigido por el DT argentino Lucas Bovaglio, ocupa el 9° lugar con registro de 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El Capo de Provincia viene de empatar 3-3 ante Unión La Calera en la fecha anterior y busca aprovechar su fortín en Rancagua para escalar posiciones. El historial reciente en El Teniente favorece al local, que en 2025 venció 3-2 a los Tanos en ese mismo estadio.

Audax Italiano, liderado por el DT Gustavo Lema, llega en el 6° puesto con igual cantidad de puntos. Los Tanos vienen de una contundente victoria 3-0 ante Deportes Concepción en la fecha 7 y llegan en alza al norte de la Región de O’Higgins. En el historial de los últimos años, Audax acumula ventaja global frente al Capo, con triunfos importantes como el 5-0 de 2024.

Formaciones de O’Higgins y Audax Italiano

Formación de O’Higgins:

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Maturana; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore. DT: Lucas Bovaglio.

Formación de Audax Italiano:

Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Marcelo Ortiz, Daniel Piña, Esteban Matus; Marco Collao, Nicolás Aedo, Raimundo Rebolledo; Federico Mateos, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.

Estadísticas de O’Higgins vs Audax Italiano