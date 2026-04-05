El esperado regreso de Universidad Católica a la Copa Libertadores este martes 7 de abril (20:30 hrs) en el Claro Arena tiene un condimento extra que pone en alerta a la precordillera. La CONMEBOL designó al uruguayo Gustavo Tejera para impartir justicia ante Boca Juniors, un nombre que despierta fantasmas inmediatos en Las Condes. No es un desconocido: Tejera tiene una “historia” marcada por reclamos de la dirigencia cruzada y fallos que, hasta hoy, son recordados como “inauditos” por Juan Tagle. Mientras en Uruguay lo premian como el mejor del año, en Chile su nombre se asocia a los capítulos más polémicos de los equipos nacionales en el extranjero.

El historial de Gustavo Tejera con la UC: De la amargura al reclamo

Tejera ha dirigido a los cruzados en dos ocasiones previas por Libertadores, pero la más dolorosa fue en 2022 ante Talleres de Córdoba. En aquel estreno, el juez omitió una falta flagrante contra Fernando Zampedri que debió ser roja y tiro libre. La furia de Juan Tagle quedó plasmada en un posteo que hoy recobra vigencia: “Inaudito lo del árbitro uruguayo… Una amargura grande vivir este tipo de situaciones”.

Previamente, en 2020, estuvo presente en la derrota ante América de Cali en San Carlos de Apoquindo. Además, es el árbitro que dirigió otros dos duelos “negros” para el fútbol chileno: la caída de Colo Colo ante Fortaleza en Santiago y el empate de la U de Chile ante Independiente en Avellaneda.

2020: derrota ante América de Cali

2022: derrota ante Talleres en Argentina

¿Cómo le fue a Gustavo Tejera dirigiendo a Boca Juniors?

Con Boca, el escenario es distinto.

Tejera dirigió al conjunto argentino en dos ocasiones por Copa Libertadores:

2022: Boca 2-0 Always Ready

2024: Boca 1-0 Trinidense

Resultado: dos partidos, dos triunfos.

Eso sí, incluso en esos encuentros hubo jugadas discutidas, lo que refuerza su perfil de árbitro protagonista.

¿Cuáles son los números de Gustavo Tejera como árbitro?

El uruguayo tiene un perfil estadístico claro:

Promedia cerca de 5 tarjetas por partido

Más de 130 partidos dirigidos en su carrera

En Copa Libertadores suma 28 partidos arbitrados

Alta presencia en torneos Conmebol (Libertadores y Sudamericana)

Es un árbitro de mano firme, con tendencia a sancionar mucho

📊 Los números de Gustavo Tejera en Copa Libertadores

Temporada Partidos Amarillas Rojas Penales Total Carrera 28 130 3 1 2026 1 6 0 0 2025 7 30 1 0 2024 8 37 2 0

Perfil y Estilo: ¿Quién es el juez uruguayo?

Nacido en Montevideo en 1988, Tejera (38 años) es árbitro FIFA desde 2018. A fines de 2025 fue elegido el mejor árbitro de Uruguay, aunque su cierre de año estuvo envuelto en caos tras polémicos desempeños en duelos de Peñarol y Nacional. Su estilo es tajante: “Prefiero no dialogar… cuando los jugadores están a mil, corto el diálogo y listo”, asegura. Si el partido se le va de las manos, su recurso principal es la tarjeta.

🖥️ ¿Quién está en el VAR y el equipo arbitral completo para U Católica vs Boca?

La designación oficial de CONMEBOL para el partido es:

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay)

Asistente 2: Martín Soppi (Uruguay)

Cuarto árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

AVAR: Agustín Berisso (Uruguay)

Asesora de árbitros: Bárbara Bastías (Chile)

Quality Manager: César Escano (Perú)

En resumen

Gustavo Tejera será el árbitro de U. Católica vs Boca

Tiene antecedentes polémicos con la UC

Dirigió dos veces a Boca: ambas victorias

Promedia cerca de 5 tarjetas por partido

Suma 28 partidos en Copa Libertadores

Llega con críticas recientes en Uruguay

El debut de la UC en Libertadores no solo se juega en la cancha: el árbitro también entra en escena. Revisa su historial completo y sigue la previa del partido en AlAireLibre.cl