Colo Colo sumó tres puntos de oro en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El único gol del partido lo firmó Álvaro Madrid, exjugador de Everton, con un remate desde fuera del área que terminó siendo la diferencia ante Deportes Concepción por la fecha 8 del Campeonato Nacional. Lo que pocos sabían es que detrás de ese tanto había un consejo directo de Arturo Vidal.

El King confesó en zona mixta que antes del partido le sugirió a Madrid que intentara disparar desde lejos. “Le dije que lo intentara desde afuera, y lo hizo”, reveló el volante, quien también destacó la rápida adaptación del delantero al plantel y el aporte colectivo de todos los refuerzos. Para Vidal, esa solidez grupal explica por qué el Cacique se mantiene puntero en el Campeonato Nacional y en la Copa de la Liga simultáneamente.

El capitán albo también fue ambicioso al hablar de objetivos: “Queremos pelear las tres copas”. Fernando Ortiz dirige un equipo que, según Vidal, trabaja con hambre de títulos y aprendiendo de los errores de la temporada pasada para no repetirlos.

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