🔴 Matchday | FECHA 8 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: Deportes Concepción 0 – 1 Colo Colo

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 15:30 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, Concepción, Chile

Concepción vs Colo Colo, minuto a minuto

¿Dónde ver Concepción vs Colo Colo EN VIVO?

El partido entre Deportes Concepción y Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de Concepción vs Colo Colo

Deportes Concepción recibe a Colo Colo por la fecha 8, en un encuentro que enfrenta al colista del torneo con el sólido líder exclusivo del Campeonato Nacional.

Deportes Concepción, dirigido por el DT Walter Lemma, es el último de la tabla con apenas 4 puntos y llega en muy mal momento: acumula cinco partidos sin ganar en la Liga, con registro de cuatro derrotas consecutivas previas a la Copa de la Liga. El León de Collao necesita imperiosamente sumar para abandonar la última posición y achicar la brecha con los equipos que luchan por no descender.

Colo Colo, en cambio, es el líder exclusivo con 15 puntos y llega en su mejor forma de la temporada. El Cacique del DT Fernando Ortiz viene de una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre Liga y Copa de la Liga, incluyendo una goleada 3-1 precisamente a Deportes Concepción en el Ester Roa por la Copa de la Liga en marzo. El goleador Maximiliano Romero (3 goles en la Liga) liderará el ataque albo, en tanto que Leandro Hernández y Claudio Aquino son las amenazas más directas del visitante.

Formaciones de Concepción y Colo Colo

Formación de Deportes Concepción:

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Cristián Suárez, Diego Carrasco; Nelson Sepúlveda, Aldrix Jara, Misael Dávila, Leonardo Valencia; Matías Cavalleri y Joaquín Larrivey. DT: Walter Lemma.

Formación de Colo Colo:

Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Claudio Aquino; Maximiliano Romero.. DT: Fernando Ortiz.

Estadísticas de Concepción vs Colo Colo