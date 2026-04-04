Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción este domingo 5 de abril a las 15:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, con una formación que incluye el regreso de Arturo Vidal en un rol determinante tras superar molestias físicas. El equipo de Fernando Ortiz realizó ajustes concretos en su estructura para sostenerse en la pelea por el liderato.

El cuadro albo llega a este compromiso con la obligación de sumar, en un escenario donde comparte la parte alta con Deportes Limache y Ñublense. En ese contexto, el cuerpo técnico opta por modificar el funcionamiento del equipo, con una reorganización que apunta a reforzar el control del mediocampo y ajustar la salida desde el fondo.

Formación de Colo Colo: el rol de Vidal y ajuste en defensa

Uno de los puntos centrales de la formación de Colo Colo es la reaparición de Arturo Vidal desde el arranque, retomando su ubicación en la última línea. Según informó Cacique Pasión, el volante se posiciona nuevamente como líbero, lo que obliga a reorganizar la defensa junto a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa.

Este movimiento implica la salida de Javier Méndez del equipo titular y un reordenamiento en las posiciones de los centrales, que ahora se abren hacia los costados. La decisión del cuerpo técnico busca mejorar la salida desde el fondo y darle mayor equilibrio al bloque defensivo en un partido que puede marcar diferencias en la tabla.

Los cambios de Ortiz en mediocampo y ataque

El otro ajuste relevante aparece en la zona media, donde Ortiz apuesta por un mediocampo más cargado. Tomás Alarcón se ubica en una posición más retrasada, mientras que Claudio Aquino asume tareas creativas por detrás del delantero.

Además, Diego Ulloa y Jeyson Rojas ingresan al once inicial, lo que deja en el banco a Matías Fernández y Francisco Marchant. A su vez, Alarcón entra por Lautaro Pastrán, mientras que Aquino reemplaza a Leandro Hernández, configurando un equipo con más presencia en el mediocampo.

De esta manera, la probable formación de Colo Colo sería con Fernando de Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Claudio Aquino en el mediocampo; y Maximiliano Romero como único delantero.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Concepción?

El duelo entre albos y lilas seré este domingo a las 15:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.