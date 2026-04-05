Fernando Ortiz explicó la clave del gol de Colo Colo en el triunfo 1-0 sobre Deportes Concepción por la fecha 8 del Campeonato Nacional, resultado que dejó al equipo en la cima del torneo. El técnico argentino reveló la instrucción que entregó en el entretiempo y que terminó marcando el desarrollo del partido.

El Cacique enfrentó a un rival que se cerró en su propio campo durante gran parte del encuentro, lo que limitó los espacios y obligó a buscar alternativas para generar peligro. En ese escenario, la decisión tomada en el descanso fue determinante para inclinar el marcador.

Fernando Ortiz explica la clave del gol de Colo Colo

Tras el partido, Ortiz apuntó directamente a la dificultad que presentó el planteamiento defensivo de Deportes Concepción: “No es fácil tratar de descifrar una línea tan defensiva como la de ellos”, aseguró en conversación con TNT Sports.

En esa misma línea, agregó que “se los dije en el entretiempo, la única manera de romper una defensa es el remate desde afuera”, explicó, una lectura que se reflejó en el gol de Madrid para destrabar el encuentro.

Colo Colo en la cima y la lectura de Ortiz

Ortiz también valoró la respuesta del plantel a esa instrucción: “Lo entendieron, pudimos convertir y nos llevamos los tres puntos a Santiago y seguimos creciendo como equipo”, comentó tras el compromiso.

Pese al triunfo y a que quedaron como líderes del torneo, el técnico dejó claro que el foco está en sostener el rendimiento: “Seguimos buscando la mejor versión. Si bien los resultados se están dando, hay que seguir buscando y no conformamos con esto”.