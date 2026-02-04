La recta final del Campeonato Nacional suele vivirse con dientes apretados. Presión deportiva y poco margen para el error. Pero para Juan Carlos Gaete, el pasado cierre de temporada tuvo un componente extra que no aparece en la planilla del técnico ni en la tabla: miedo real.

Horas antes de un partido decisivo, el delantero recibió mensajes privados que cruzaron cualquier límite. Según la información de The Clinic, fue una amenaza directa, enviada por WhatsApp, que terminó sacándolo del foco competitivo y empujándolo a tribunales.

El contexto no era menor. Cobresal peleaba por un cupo internacional y Everton necesitaba puntos para respirar en la tabla. Mientras el camarín afinaba detalles, Gaete lidiaba con otra urgencia.

⚠️ “Tengo pistola y respaldo”: la amenaza a Juan Carlos Gaete

Los mensajes llegaron la noche previa al partido y el tono fue agresivo y explícito: “Los voy a hacer cagar, les va a quedar la zorra… acuérdense no más” y “tengo pistola y respaldo”, fueron parte de los textos que recibió el futbolista, según consta en la denuncia.

El documento en fiscalía señala que las expresiones generaron un “serio y cierto temor” de que la amenaza se concretara. Al día siguiente, Gaete observó el partido desde el banco. Cobresal cayó 2-1 y el nerviosismo por lo mensajes iba creciendo.

⚖️ De la cancha a la Fiscalía

Con el paso de las semanas, Gaete decidió no dejar el episodio en silencio. Pese a continuar su carrera fuera de Chile, el delantero que hoy milita en Costa Rica llevó el caso a la justicia. La Fiscalía mantiene la causa en etapa investigativa y fijó para marzo la formalización por el delito de amenazas simples.

Según el Ministerio Público, los hechos encajan en el artículo 296 N°3 del Código Penal, con participación en calidad de autor y en grado consumado. Un proceso que sigue su curso y que Gaete espera que termine siendo favorable para él.