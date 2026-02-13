Elche vs Osasuna se enfrentan este viernes 13 de febrero a las 17:00 horas de Chile por la fecha 24 de LaLiga 2025-26, en el estadio Martínez Valero. El duelo es clave para el equipo ilicitano en su lucha por alejarse de la zona de descenso y también para Lucas Cepeda, que busca consolidarse en el fútbol español.

El conjunto franjiverde marcha 15° en la tabla con 24 puntos (5 triunfos, 9 empates y 9 derrotas), apenas dos unidades sobre la zona roja. Viene de caer 1-3 ante Real Sociedad y acumula siete partidos sin ganar. En ese escenario, el aporte del extremo chileno puede ser determinante para recuperar confianza.

Osasuna, por su parte, se ubica 9° con 29 puntos (8 triunfos, 5 empates y 10 derrotas) y llega en alza tras vencer 2-1 al Celta de Vigo. Los Rojillos suman dos victorias en sus últimos compromisos y buscarán extender su buen momento como visitantes.

El historial reciente muestra paridad: los últimos cuatro enfrentamientos terminaron en empate. Sin embargo, Elche no derrota como local a Osasuna en Primera División desde la temporada 1962-63.

