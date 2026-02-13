Elche vs Osasuna se enfrentan este viernes 13 de febrero a las 17:00 horas de Chile por la fecha 24 de LaLiga 2025-26, en el estadio Martínez Valero. El duelo es clave para el equipo ilicitano en su lucha por alejarse de la zona de descenso y también para Lucas Cepeda, que busca consolidarse en el fútbol español.

El conjunto franjiverde marcha 15° en la tabla con 24 puntos (5 triunfos, 9 empates y 9 derrotas), apenas dos unidades sobre la zona roja. Viene de caer 1-3 ante Real Sociedad y acumula siete partidos sin ganar. En ese escenario, el aporte del extremo chileno puede ser determinante para recuperar confianza.

Osasuna, por su parte, se ubica 9° con 29 puntos (8 triunfos, 5 empates y 10 derrotas) y llega en alza tras vencer 2-1 al Celta de Vigo. Los Rojillos suman dos victorias en sus últimos compromisos y buscarán extender su buen momento como visitantes.

El historial reciente muestra paridad: los últimos cuatro enfrentamientos terminaron en empate. Sin embargo, Elche no derrota como local a Osasuna en Primera División desde la temporada 1962-63.

⚽ Elche vs Osasuna, minuto a minuto

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 24
Elche
13/02/2026 17:00
0
0
Primera parte Estadio Martinez Valero – Elche
Osasuna
Andre Silva Elche intercepta un centro dirigido al área.
Rubén García saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.
Lucas Torro alivia la presión con un despeje.
Elche tiene el control del balón.
Dominio de Elche, que está dominando claramente la posesión.
Elche saca de banda en la mitad del campo rival.
Javi Galan alivia la presión con un despeje.
Centro de Pedro Bigas Elche que llega con éxito a un compañero en el área.
Leo Petrot alivia la presión con un despeje.
Osasuna intenta crear peligro.
Osasuna saca de banda en su mitad del campo.
Victor Munoz alivia la presión con un despeje.
Marc Aguado alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Elche: 66 %, Osasuna: 34 %.
Elche tiene el control del balón.
El árbitro pita tiro libre a Rubén García (Osasuna) por zancadillear a Aleix Febas.
A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.
Fuera de juego señalado a Ante Budimir (Osasuna).
Victor Chust alivia la presión con un despeje.
Rubén García crea una ocasión de gol para su compañero.
Lucas Torro alivia la presión con un despeje.
Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.
Elche tiene el control del balón.
Jorge Herrando se impone a Andre Silva en un duelo aéreo.
Elche tiene el control del balón.
Pedro Bigas alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Elche: 69 %, Osasuna: 31 %.
Elche saca de banda en la mitad del campo rival.
Sergio Herrera alivia la presión con un despeje.
Pedro Bigas Elche intercepta un centro dirigido al área.
Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.
Pedro Bigas alivia la presión con un despeje.
Osasuna tiene el control del balón.
Osasuna saca de banda en su mitad del campo.
Javi Galan alivia la presión con un despeje.
Lucas Cepeda crea una ocasión de gol para su compañero.
Elche intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Valentin Rosier (Osasuna) por zancadillear a German Valera.
Lucas Cepeda alivia la presión con un despeje.
Osasuna inicia un contraataque.
Victor Chust dispara desde fuera del área, pero Sergio Herrera logra controlar el balón.
Jorge Herrando (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Alvaro Rodriguez.
German Valera alivia la presión con un despeje.
A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.
Posesión de balón: Elche: 71 %, Osasuna: 29 %.
Se reanuda el partido.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Matias Dituro Elche intercepta un centro dirigido al área.
Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.
Elche saca de banda en su mitad del campo.
Saque de portería para Osasuna.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Alvaro Rodriguez debería haber anotado desde esa posición.
Alvaro Rodriguez (Elche) hace un disparo que va desviado.
Lucas Cepeda dispara desde fuera del área, pero Sergio Herrera logra controlar el balón.
Aimar Oroz alivia la presión con un despeje.
Elche intenta crear peligro.
Elche tiene el control del balón.
Marc Aguado alivia la presión con un despeje.
Tete Morente se impone a Rubén García en un duelo aéreo.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Bienvenidos al partido de esta noche.
Osasuna saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a Estadio Martinez Valero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Elche
3-5-2
Matias Dituro 1
Matias
Dituro
Leo Petrot 21
Leo
Petrot
Pedro Bigas 6
Pedro
Bigas
Victor Chust 23
Victor
Chust
Lucas Cepeda 24
Lucas
Cepeda
Marc Aguado 8
Marc
Aguado
Aleix Febas 14
Aleix
Febas
German Valera 11
German
Valera
Andre Silva 9
Andre
Silva
Alvaro Rodriguez 20
Alvaro
Rodriguez
Tete Morente 15
Tete
Morente
  • Entrenador
  • 0
    Eder Sarabia
  • Lesionados
  • 39
    Hector Fort
  • Dudosos
  • 19
    Grady Diangana
  • Suplentes
  • 13
    Inaki Pena
  • 45
    Alejandro Iturbe
  • 3
    Adria Pedrosa
  • 5
    Federico Redondo
  • 7
    Yago Santiago
  • 10
    Rafa Mir
  • 12
    Gonzalo Villar
  • 16
    Martim Neto
  • 18
    John Donald
  • 22
    David Affengruber
  • 32
    Adam Boayar
  • 42
    Buba Sangare
Osasuna
4-2-3-1
Lucas Torro 6
Lucas
Torro
Aimar Oroz 10
Aimar
Oroz
Alejandro Catena 24
Alejandro
Catena
Rubén García 14
Rubén
García
Javi Galan 20
Javi
Galan
Jorge Herrando 5
Jorge
Herrando
Sergio Herrera 1
Sergio
Herrera
Valentin Rosier 19
Valentin
Rosier
Ante Budimir 17
Ante
Budimir
Victor Munoz 21
Victor
Munoz
Iker Munoz 8
Iker
Munoz
  • Entrenador
  • 0
    Alessio Lisci
  • Lesionados
  • 2
    Iker Benito
  • 22
    Flavien Boyomo
  • Suplentes
  • 13
    Aitor Fernandez
  • 3
    Juan Cruz
  • 7
    Jon Moncayola
  • 9
    Raul Garcia
  • 11
    Enrique Barja
  • 16
    Moi Gomez
  • 18
    Raul Moro
  • 23
    Abel Bretones
  • 29
    Asier Osambela
  • 41
    Inigo Arguibide
0
Faltas Cometidas
3
3
Saques de Banda
4
0
Fuera de Juego
1
1
Centros
4
66
Posesión de Balón
34
0
Tarjetas Amarillas
0
1
Tiros Fuera
0
0
Tiros Bloqueados
0
2
Tiros a Puerta
0
0
Contraataques
1
0
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
0
Goles
0
0
Saques de Portería
1
0
Atención Médica
0
0
Sustituciones
0
0
Asistencias
0
4
Tiros Libres
0
0
Paradas
2
3
Intentos de Gol
0
0
Asistencias 1ª Mitad
0
0
Saques de Portería 1ª Mitad
1
0
Contraataques 1ª Mitad
1
0
Atención Médica 1ª Mitad
0
1
Centros 1ª Mitad
4
0
Sustituciones 1ª Mitad
0
0
Tiros Bloqueados 1ª Mitad
0
0
Paradas 1ª Mitad
2
4
Tiros Libres 1ª Mitad
0
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
1
66
Posesión de Balón 1ª Mitad
34
0
Goles 1ª Mitad
0
3
Intentos de Gol 1ª Mitad
0
3
Saques de Banda 1ª Mitad
4
0
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
Últimos enfrentamientos
OSA 1 – 1 ELC 25/09/2025
OSA 2 – 1 ELC 08/04/2023
ELC 1 – 1 OSA 22/01/2023