Elche vs Osasuna se enfrentan este viernes 13 de febrero a las 17:00 horas de Chile por la fecha 24 de LaLiga 2025-26, en el estadio Martínez Valero. El duelo es clave para el equipo ilicitano en su lucha por alejarse de la zona de descenso y también para Lucas Cepeda, que busca consolidarse en el fútbol español.
El conjunto franjiverde marcha 15° en la tabla con 24 puntos (5 triunfos, 9 empates y 9 derrotas), apenas dos unidades sobre la zona roja. Viene de caer 1-3 ante Real Sociedad y acumula siete partidos sin ganar. En ese escenario, el aporte del extremo chileno puede ser determinante para recuperar confianza.
Osasuna, por su parte, se ubica 9° con 29 puntos (8 triunfos, 5 empates y 10 derrotas) y llega en alza tras vencer 2-1 al Celta de Vigo. Los Rojillos suman dos victorias en sus últimos compromisos y buscarán extender su buen momento como visitantes.
El historial reciente muestra paridad: los últimos cuatro enfrentamientos terminaron en empate. Sin embargo, Elche no derrota como local a Osasuna en Primera División desde la temporada 1962-63.
⚽ Elche vs Osasuna, minuto a minuto
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Dituro
Petrot
Bigas
Chust
Cepeda
Aguado
Febas
Valera
Silva
Rodriguez
Morente
- Entrenador
-
0Eder Sarabia
- Lesionados
-
39Hector Fort
- Dudosos
-
19Grady Diangana
- Suplentes
-
13Inaki Pena
-
45Alejandro Iturbe
-
3Adria Pedrosa
-
5Federico Redondo
-
7Yago Santiago
-
10Rafa Mir
-
12Gonzalo Villar
-
16Martim Neto
-
18John Donald
-
22David Affengruber
-
32Adam Boayar
-
42Buba Sangare
Torro
Oroz
Catena
García
Galan
Herrando
Herrera
Rosier
Budimir
Munoz
Munoz
- Entrenador
-
0Alessio Lisci
- Lesionados
-
2Iker Benito
-
22Flavien Boyomo
- Suplentes
-
13Aitor Fernandez
-
3Juan Cruz
-
7Jon Moncayola
-
9Raul Garcia
-
11Enrique Barja
-
16Moi Gomez
-
18Raul Moro
-
23Abel Bretones
-
29Asier Osambela
-
41Inigo Arguibide