Este martes se jugará el Chile vs Uruguay en el cierre de las Clasificatorias y uno de los jugadores que están convocados en La Roja tiene la posibilidad de llegar a un equipo grande de Europa.

❓ ¿Qué jugador de La Roja buscan en Europa?

Se trata de Felipe Loyola, jugador que ya estuvo en la órbita de Bayern Múnich hace algunos meses y ahora tiene la posibilidad de partir a otro club muy grande del viejo continente.

😱 ¿Qué equipo grande de Europa busca a Felipe Loyola?

Se trata de Galatasaray. Tanto la prensa argentina como la turca han señalado que hay conversaciones para llevarse a Felipe Loyola.

La transferencia puede realizarse ahora mismo, ya que a diferencia del resto de Europa, el mercado en Turquía sigue abierto y hay plazo hasta el 12 de septiembre.

📅 ¿Cuándo es el partido Chile vs Uruguay?

El partido de Chile vs Uruguay se llevará a cabo este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Nacional por la última fecha de las Clasificatorias.

📅 Fecha: Martes 9 de septiembre

⏱️ Hora: 20:30 horas.

🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

🔗 ¿Dónde seguir online el duelo de Chile vs Uruguay?

