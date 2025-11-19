La recta final del Campeonato Nacional vuelve a pillar a Colo Colo con un tema pendiente: el famoso minutaje Sub 21. Con el calendario apretado y la presión habitual, el Cacique otra vez corre desde atrás para cumplir con la regla de la ANFP, un escenario que ya fue un dolor de cabeza el año pasado.

Aun cuando no es el club más complicado en la tabla del minutaje, sí es el que menos ha sumado con jugadores jóvenes dentro del campo. La dependencia del doble minutaje y la baja participación de Sub 21 “reales” abrieron una discusión que nunca termina.

⚽ Minutos Sub 21 en Colo Colo: la explicación de Eduardo Rubio

Para explicar este fenómeno, Eduardo Rubio, exdelantero albo y ex DT de la categoría de proyección del club, entregó a ADN Deportes un análisis desde adentro y sus palabras fueron claras: “Tú tienes que comparar a Colo Colo con el Real Madrid. ¿Qué jugador de las inferiores juega en el Real Madrid? Prácticamente ninguno, porque tiene que sacarle el puesto a futbolistas del nivel de Mbappé o Bellingham”, comentó Rubio, graficando la magnitud de la competencia que enfrentan los juveniles.

El entrenador insistió en que la exigencia histórica del club condiciona la toma de decisiones: “Colo Colo es el equipo más grande de Chile, el que más exigencias tiene. Eso obliga a traer jugadores para sostener el éxito, e ir metiendo de a poco a los chicos que realmente están preparados”.

Rubio también reveló medidas que adoptó durante su etapa formativa para subir el nivel de sus dirigidos. “Jugábamos todos los miércoles contra equipos profesionales, porque entendimos que solo con el Campeonato Nacional juvenil no alcanzaba”, explicó.

Nicolás Suárez es otro de los jugadores que ha sumado minutos, pero está fuera por lesión / ©Felipe Zanca/Photosport.

🔥 ¿La solución? Una propuesta que pudo cambiar todo

Además, Rubio planteó una idea que pudo ser clave: “Propuse que jugáramos en la Segunda Profesional como un equipo de reserva, para que los jóvenes llegaran mejor preparados”. Una iniciativa que, según él, habría dado el salto competitivo que hoy tanta falta hace.

Sin embargo esa idea no prosperó y Colo Colo nuevamente está terminando el año apremiado por no tener suficientes minutos en cancha a sus jugadores Sub 21. ¿Podrá revertirlo en las últimas fechas? Más que una interrogante, es una obligación de Fernando Ortiz que tendrá que arreglárselas para cumplir la normativa.