Colo Colo no se toma respiros. Menos de 24 horas después de la victoria por 1-0 sobre Audax Italiano que los dejó en lo más alto de la tabla, el plantel albo volvió a la acción este domingo en un amistoso de entrenamiento en el Estadio Monumental. Sin embargo, la noticia no fue el resultado, sino el autor del único tanto del “Cacique”: Javier Méndez.

El defensor uruguayo, que llegó con cartel de referente desde Peñarol, vive una realidad desconcertante en Macul. Mientras el equipo ostenta el arco menos batido del torneo (apenas 4 goles recibidos), Méndez ha sido relegado a un ostracismo casi total por parte de Fernando Ortiz, sumando apenas unos minutos testimoniales ante O’Higgins en Rancagua. Este domingo, ante Deportes Colina, el charrúa anotó el 1-1 definitivo, mandando un mensaje directo al cuerpo técnico.

¿Por qué Javier Méndez no juega en el Colo Colo de Fernando Ortiz?

La ausencia del uruguayo en las citaciones oficiales ha despertado suspicacias, y la respuesta parece estar en la génesis de su fichaje. Según reveló el periodista Cristián Arcos en Radio ADN, el defensor nunca fue una prioridad para el estratega albo. “Para Ortiz, Méndez era la cuarta o quinta opción”, aseguró el comunicador, lo que explica por qué hoy debe “remarla desde muy atrás” ante la consolidación de nombres como Jonathan Villagra.

Incluso cuando el “Tano” decidió cambiar el esquema a línea de tres ante Audax, prefirió improvisar a Arturo Vidal como líbero antes que darle la oportunidad al zaguero natural de 31 años. Una decisión que deja en claro que, para el DT, Méndez hoy no compite en igualdad de condiciones con el resto de la zaga.

Seguimos trabajando ⚫️⚪️



Realizamos una práctica compensatoria ante Deportes Colina con los albos que no jugaron los 90 ante Audax Italiano y los jugadores de las categorías proyección y Sub 18 que no sumaron minutos en sus respectivas categorías esta fecha. pic.twitter.com/ieIT54cWO6 — Colo-Colo (@ColoColo) March 8, 2026

El “sacrificio” de Javier Méndez para convencer a Fernando Ortiz

A pesar del duro panorama, Javier Méndez no se rinde. El jugador ha manifestado públicamente su deseo de aportar, incluso ofreciéndose a jugar en una posición que no es la suya original. “Acá vine como zaguero, pero ya le dije al entrenador que puedo ayudar como volante. Es un puesto que puedo ocupar”, reveló el jugador en diálogo con el medio uruguayo Carve Deportiva.

Con el gol de hoy en el Monumental, el defensor busca romper el muro de Fernando Ortiz y meterse en la pelea de cara al próximo duelo ante Huachipato. El técnico, por su parte, ha sido escueto al referirse al tema, señalando que solo juegan quienes mantienen una “intensidad alta” en la semana. ¿Bastará este gol en un amistoso a puertas cerradas para que el “ninguneado” de Macul tenga su oportunidad?

En resumen

Javier Méndez marcó el gol de Colo Colo en el empate 1-1 ante Colina.

marcó el gol de Colo Colo en el empate 1-1 ante Colina. El uruguayo llegó como refuerzo estrella, pero apenas ha jugado en el torneo.

Revelan que Méndez era la “quinta opción” de fichaje para Fernando Ortiz.

de fichaje para Fernando Ortiz. El jugador se ofreció a jugar como volante con tal de sumar minutos.

Colo Colo es el arco menos batido del torneo, lo que dificulta su ingreso a la zaga.

¿Crees que Fernando Ortiz está siendo injusto con Javier Méndez o la solidez defensiva del equipo justifica su ausencia?