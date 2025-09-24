El fútbol chileno está de luto. Este miércoles se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Héctor Roco Lucero, histórico jugador de Unión San Felipe que consiguió dos ascensos con el equipo aconcagüino y que también se desempeñó como entrenador.

La información fue dada a conocer por El Aconcagua.cl, quienes revelaron que en la madrugada de este miércoles, el Cabezón Roco falleció producto de un paro cardiaco en el Hospital San Camilo de San Felipe.

⚽ La huella de Héctor Roco en Unión San Felipe

El también tío de Sebastián Roco, que jugó de defensa y volante, subió a Primera División con el Uní Uní en 1988 y repitió la hazaña posteriormente en el 2000.

En una entrevista con el Diario El Trabajo de San Felipe, recordó que el 88 “Hernán Pérez Quijanes nos metió la mística que todos recuerdan. Éramos pura pasión y amor a la camiseta”. Sobre el segundo ascenso, afirmó: “El 2000 también fue hermoso porque ya volví ‘hecho’ y con la parte económica resuelta. En esa ocasión Raúl Toro me dijo: ‘serás el capitán y tendrás que hacerte cargo de los chicos’”.

🏟️ Trayectoria como futbolista

El Cabezón también jugó en Naval de Talcahuano, Everton y Unión Española. Además, estuvo ligado a San Felipe hasta el 2023, donde realizó su proceso como técnico de las divisiones inferiores.

En el 2020, bajo su mando, los albirrojos disputaron la final de la liguilla de la Primera B, pero perdió en los penales frente a Deportes Melipilla. La partida de Héctor Roco golpea fuerte a la comunidad aconcagüina, que lo recordará como un líder dentro y fuera de la cancha.