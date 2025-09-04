La Roja cerrará un ciclo clasificatorio para el olvido y, además de quedar fuera del Mundial, deberá enfrentar un duro castigo que golpea a jugadores e hinchas.

El partido contra Uruguay, a disputarse el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional, no contará con el número habitual de público tras la sanción de la FIFA por los incidentes ocurridos frente a Argentina.

⚽ La Roja jugará con aforo reducido en el Nacional

El organismo con sede en Zúrich determinó que Chile dispute su último encuentro de local con una reducción del 50% de público. Esto significa que solo 24.400 espectadores podrán ingresar al recinto de Ñuñoa, que normalmente alberga a 48 mil personas.

La medida llega justo cuando Nicolás Córdova apuesta por refrescar el plantel con nuevas figuras y dejar atrás a quienes ya cumplieron su ciclo. Un cierre distinto, aunque empañado por una sanción que golpea a la hinchada nacional.

💸 Una multa millonaria para Chile

El castigo no termina ahí. La FIFA también informó a la Federación de Fútbol de Chile que deberá cancelar 115.000 francos suizos, cifra cercana a los 140 millones de pesos chilenos.

El motivo principal de la sanción fueron los cánticos considerados discriminatorios por parte de los fanáticos nacionales durante el duelo contra Argentina. Así, La Roja se despide de estas Eliminatorias con una doble derrota: fuera del Mundial y con menos público del que se esperaba.