La ausencia en la última citación en España no fue casual. Horas después, desde Europa llegó la confirmación médica que encendió las alarmas en la Roja y cambió por completo el escenario del arco nacional.
Antonia Canales, arquera chilena que milita en el fútbol español, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y quedará fuera de las canchas por varios meses, en un golpe que impacta tanto a su club como a la planificación de la Selección chilena en el primer semestre.
❓ ¿Qué le ocurrió a Antonia Canales en Europa?
Antonia Canales sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más graves para cualquier futbolista profesional. La propia arquera confirmó el diagnóstico a través de sus redes sociales, con un mensaje que reflejó el golpe anímico del momento:
“Hoy se confirma mi ruptura de ligamento cruzado anterior. Sigo sin poder creerlo”.
🧠 ¿Cuánto tiempo estará de baja Antonia Canales por su lesión?
Una rotura de ligamento cruzado anterior implica entre seis y ocho meses de recuperación, lo que prácticamente descarta su participación competitiva durante gran parte de 2026. Según los primeros informes médicos, el regreso a las canchas recién podría producirse hacia noviembre, siempre que la rehabilitación avance sin contratiempos.
Cabe destacar que Canales quedó fuera de la citación del FC Badalona y ni siquiera apareció en el banco de suplentes, una señal clara de la gravedad del diagnóstico. Hasta antes del problema físico, la arquera venía siendo titular indiscutida, con continuidad y respaldo del cuerpo técnico tanto en la Liga F como en la Copa de la Reina.
“Se viene el reto más grande de mi carrera hasta el momento y trabajaré como nunca para volver más fuerte. Gracias a todos por los mensajes”, aseveró.
🔄 ¿Cómo afecta esta lesión a La Roja y sus próximos partidos?
La lesión de Antonia Canales reordena por completo la planificación de la Selección chilena para los compromisos internacionales del primer semestre y deja una baja sensible en el arco nacional.
La arquera ya está descartada para la ventana de abril, cuando Chile será local ante Argentina y luego deberá visitar a Colombia y Uruguay en una seguidilla exigente. Posteriormente, el calendario marca el cierre de la participación el 5 de junio, enfrentando a Ecuador en nuestro país, considerando que en la última fecha el equipo quedará libre en la CONMEBOL Liga de Naciones.
La ausencia obliga al cuerpo técnico a ajustar nombres, roles y jerarquías en una posición clave, en un tramo del calendario donde no hay margen para improvisaciones.
📊 ¿Qué números registraba Antonia Canales antes de la lesión?
Antes del golpe físico, su temporada en España mostraba números sólidos:
- 13 partidos oficiales disputados
- 1.170 minutos en cancha
- Apenas 11 goles recibidos
- Elegida figura del partido en dos ocasiones
Un rendimiento que hace aún más duro el freno obligado.
📰 En resumen
- Un mensaje desde Europa encendió las alarmas en la Roja
- Antonia Canales confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior
- Estará varios meses fuera de las canchas
- Su regreso se proyecta recién para noviembre
- Es baja para los compromisos internacionales de abril
- La lesión obliga a reordenar el arco nacional
📣 Sigue leyendo en AlAireLibre.cl la cobertura completa de la Roja femenina, las bajas que preocupan en Europa y todos los movimientos que impactan el camino deportivo rumbo a 2026.