La ausencia en la última citación en España no fue casual. Horas después, desde Europa llegó la confirmación médica que encendió las alarmas en la Roja y cambió por completo el escenario del arco nacional.

Antonia Canales, arquera chilena que milita en el fútbol español, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y quedará fuera de las canchas por varios meses, en un golpe que impacta tanto a su club como a la planificación de la Selección chilena en el primer semestre.

❓ ¿Qué le ocurrió a Antonia Canales en Europa?

Antonia Canales sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más graves para cualquier futbolista profesional. La propia arquera confirmó el diagnóstico a través de sus redes sociales, con un mensaje que reflejó el golpe anímico del momento:

“Hoy se confirma mi ruptura de ligamento cruzado anterior. Sigo sin poder creerlo”.

🧠 ¿Cuánto tiempo estará de baja Antonia Canales por su lesión?

Una rotura de ligamento cruzado anterior implica entre seis y ocho meses de recuperación, lo que prácticamente descarta su participación competitiva durante gran parte de 2026. Según los primeros informes médicos, el regreso a las canchas recién podría producirse hacia noviembre, siempre que la rehabilitación avance sin contratiempos.

Cabe destacar que Canales quedó fuera de la citación del FC Badalona y ni siquiera apareció en el banco de suplentes, una señal clara de la gravedad del diagnóstico. Hasta antes del problema físico, la arquera venía siendo titular indiscutida, con continuidad y respaldo del cuerpo técnico tanto en la Liga F como en la Copa de la Reina.

“Se viene el reto más grande de mi carrera hasta el momento y trabajaré como nunca para volver más fuerte. Gracias a todos por los mensajes”, aseveró.

🔄 ¿Cómo afecta esta lesión a La Roja y sus próximos partidos?

La lesión de Antonia Canales reordena por completo la planificación de la Selección chilena para los compromisos internacionales del primer semestre y deja una baja sensible en el arco nacional.

La arquera ya está descartada para la ventana de abril, cuando Chile será local ante Argentina y luego deberá visitar a Colombia y Uruguay en una seguidilla exigente. Posteriormente, el calendario marca el cierre de la participación el 5 de junio, enfrentando a Ecuador en nuestro país, considerando que en la última fecha el equipo quedará libre en la CONMEBOL Liga de Naciones.

La ausencia obliga al cuerpo técnico a ajustar nombres, roles y jerarquías en una posición clave, en un tramo del calendario donde no hay margen para improvisaciones.

📊 ¿Qué números registraba Antonia Canales antes de la lesión?

Antes del golpe físico, su temporada en España mostraba números sólidos:

13 partidos oficiales disputados

1.170 minutos en cancha

Apenas 11 goles recibidos

Elegida figura del partido en dos ocasiones

Un rendimiento que hace aún más duro el freno obligado.

📰 En resumen

Un mensaje desde Europa encendió las alarmas en la Roja

Antonia Canales confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior

Estará varios meses fuera de las canchas

Su regreso se proyecta recién para noviembre

Es baja para los compromisos internacionales de abril

La lesión obliga a reordenar el arco nacional

