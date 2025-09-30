Chile enfrenta a Japón en un duelo muy friccionado en el Mundial Sub 20: una prueba de ello es la lesión de Emiliano Ramos, delantero de La Roja, quien salió segundos antes del final del primer tiempo.

El jugador rompió en llanto al momento de ser atendido por su dolencia, lo que conmovió a los hinchas en el estadio y también a quienes siguen el duelo por TV.

Emiliano Ramos llorando por su lesión en Chile / © Photosport

😩 La lesión de Emiliano Ramos en Chile en el Mundial Sub 20

En un primer momento Emiliano Ramos se tocó su pierna izquierda. Según nos cuentan desde La Roja a Al Aire Libre, se trata de un problema muscular leve, aunque todo debe confirmarse en las próximas horas.

Así las cosas, Ramos fue reemplazado por Rodrigo Godoy de O’Higgins para el complemento y al momento de salir del campo de juego decía entre lágrimas: “¿Por qué a mí?”.

