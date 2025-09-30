Un gran momento vivió el portero Sebastián Mella en el duelo de Chile vs Japón en el Mundial Sub 20: el golero atajó un penal y salvó a La Roja de recibir el primer gol de la noche en el estadio Nacional.

Con sus tapadas en el primer partido ante Nueva Zelanda y con esta gran maniobra, Mella se ha transformado en la mejor figura del equipo de Nicolás Córdova en la cita planetaria.

🧤 El penal atajado por Sebastián Mella en el Chile vs Japón

Todo parte por una falta de Matías Pérez en el área de Chile, debido a un empujón a un delantero de Japón. Si bien es leve, la infracción existe, por lo que el uso de la tarjeta verde (revisión de video) por parte de Nico Córdova no surgió efecto, tal como sucedió en el debut por otro penal cometido por Pérez.

Nada de esto afectó a Sebastián Mella, quien adivinó el lado en el lanzamiento de Rento Takaoka e hizo explotar al estadio Nacional con su gran atajada.

🧤🇨🇱 ENORME ATAJADA de Sebastián Mella ante Takaoka para evitar el gol de Japón desde los doce pasos. pic.twitter.com/GhhGjwYByZ — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) September 30, 2025

🔗 Para seguir el duelo de Chile vs Japón en el Mundial Sub 20 debes ingresar a Al Aire Libre.