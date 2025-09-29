Chile tendrá su segundo examen por el Grupo A del Mundial sub 20 este martes 30 de septiembre, un encuentro ante Japón que en el papel asoma con una mayor exigencia de lo que fue el debut ante Nueva Zelanda el pasado sábado.

Ya con tres puntos en el bolsillo, La Roja encarará a una selección nipona que también resultó ganadora en su estreno mundialista, algo que tiene en cuenta el DT nacional Nicolás Córdova, quien se refirió a la preparación para este partido y de cómo absorbe los cuestionamientos pese al triunfo sobre los oceánicos.

🗣 Córdova no se inmuta de cara al importante duelo con Japón

Sobre las sensaciones que le dejó el duelo del debut, donde en opinión de los hinchas se sufrió más de la cuenta para sumar de a tres, Córdova expresó este lunes que: “Los planes de juego van en función de lo que presenta el rival y mucho más allá. El otro día Nueva Zelanda jugó un partido el primer tiempo y cuando iban perdiendo cambió en el segundo y eso al final no depende de mí, sino que del juego”.

“Muchas veces se dice que el técnico los echó para atrás, pero eso no existe. Es el juego y lo que va pasando en el partido lo que obliga a ciertas decisiones. Es la tendencia hoy en día, nadie se regala porque sí”, analizó Córdova.

Respecto a lo que preparan ante Japón, el estratega nacional señaló que: “El otro día el rival no nos dejó que lo presionáramos, pero para este martes esperamos estar en mejores condiciones en la toma de la decisión final y la calma de poder encontrar el pase correcto. El nivel de Japón es superior al de Nueva Zelanda y eso nos obligará a estar mucho más metido en el partido”.

Chile va por un triunfo ante la difícil Japón este martes/ © Photosport

🕒 ¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Japón en el Mundial Sub 20?

📆 Martes 30 de septiembre de 2025

⏰ 20:00 horas en Chile (00:00 GMT)

🏟 Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

