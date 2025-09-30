Matías Pérez le dio una nueva mala noticia a Chile: el defensa salió lesionado y se sumó a Emiliano Ramos en el duelo ante Japón, el que La Roja perdió por 2-0 en el estadio Nacional.

El zaguero fue reemplazado en los minutos finales y encendió las alarmas en un golpeado elenco de Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20.

❌ La lesión de Matías Pérez en Chile en el Mundial Sub 20

Se jugaban los últimos minutos de partido y Matías Pérez sintió un “pinchazo” en una de sus piernas. El jugador debió salir de inmediato y la incertidumbre se instaló en la hinchada de La Roja.

El temor del cuerpo técnico de Chile y de los fanáticos es que sea una lesión que lo deje fuera del resto del Mundial Sub 20.

🗣️ ESTO dijo Matías Pérez sobre su lesión en La Roja en el Mundial Sub 20

Tras el compromiso Matías Pérez señaló en un punto de prensa que: “Mañana me tengo que ir a hacer exámenes. Dios quiera que no sea nada grave. Pero si tengo un desgarro o algo así apoyar al equipo desde donde me toque”, añadiendo que sintió dolor en uno de sus isquiotibiales.

