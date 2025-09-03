La Selección chilena afronta un desafío enorme en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Con apenas 10 puntos en 16 partidos y hundida en el último lugar de la tabla, la Roja visita este jueves 4 de septiembre a Brasil en el Maracaná (20:30 horas), en un partido que puede marcar el cierre de un proceso lleno de frustraciones.

Mientras Chile se aferra al orgullo y a un equipo lleno de juveniles, Carlo Ancelotti prepara un Brasil cargado de estrellas que ya tiene asegurado su boleto al Mundial, pero que busca despedirse con un triunfo categórico frente a su gente en Río de Janeiro.

⚽ La formación de Brasil vs Chile en el Maracaná

Según la planificación del técnico italiano, la Verdeamarela saldrá con un 4-2-4 ofensivo, con Allison Becker en el arco; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en defensa; Casemiro junto a Bruno Guimaraes en el medio; y un ataque demoledor con Estevao, Raphinha, Martinelli y Joao Pedro.

Un once que mezcla juventud y jerarquía, diseñado para arrasar desde el inicio frente a una Roja debilitada que llega con la presión de no acabar como colista.

Carlo Ancelotti lo adelantó en conferencia: “Es la idea, pero que el equipo no pierda el equilibrio”. Y agregó sobre el encuentro contra el combinado dirigido por Nicoás Córdova: “Jugar intenso, ser fuerte a nivel defensivo, hacer una buena presión ofensiva y jugar rápido con el balón”.

🇨🇱 Chile: orgullo, juveniles y la misión de evitar el último lugar

Para Nicolás Córdova, la visita a Brasil no es solo un examen deportivo: es una oportunidad de mostrar a los más jóvenes en un escenario imponente como el Maracaná. La Roja suma apenas dos triunfos en toda la campaña y arrastra cuatro partidos sin ganar.

Con Uruguay esperando en la última fecha, Chile necesita puntuar para no cerrar las Eliminatorias en el fondo de la tabla, por debajo de Perú (12) y Bolivia (17).

Aunque las diferencias parecen abismales, en la Roja todavía se ilusionan con dar un golpe anímico y evitar un cierre histórico como colista.

🔥 ¿Qué se juega Brasil en este partido?

Aunque ya está clasificado al Mundial, la escuadra de Ancelotti quiere cerrar con autoridad en casa. La cita contra Chile también es un laboratorio para consolidar nombres nuevos como Estevao y Joao Pedro, además de ser la última gran prueba antes de la Copa América.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega Brasil vs Chile?

Partido: Brasil vs Chile – Eliminatorias Sudamericanas 2026

Brasil vs Chile – Eliminatorias Sudamericanas 2026 Día: Jueves 4 de septiembre

Jueves 4 de septiembre Hora: 20:30 (Chile)

20:30 (Chile) Estadio: Maracaná, Río de Janeiro

👉 Brasil llega con figuras y confianza; Chile con orgullo y juveniles. Dos realidades opuestas que se cruzan en el Maracaná. ¿Habrá espacio para la heroica o la Verdeamarela confirmará su poderío? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.