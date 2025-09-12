La Supercopa de Colo Colo vs U de Chile sigue sumando capítulos pese a no haberse jugado todavía, ya que hay imágenes que contradicen al Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, quien señaló que las obras están terminadas en el estadio Santa Laura.

Pese a que fue el mismo delegado el que ya autorizó el partido y éste parece no estar en tela de juicio, esto abre nuevamente el debate, sobre todo tomando en cuenta que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue enfático en señalar durante la semana que “no se puede jugar un partido en un recinto con obras”.

📹 Las imágenes que demuestran que las obras aún no terminan en Santa Laura en la previa de la Supercopa

En imágenes aéreas a las que accedimos en Al Aire Libre, se muestra que aún hay escombros, obra gruesa sin finalizar y maquinaria pesada en el interior del estadio Santa Laura, a menos de 48 horas de la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile.

Esto puede alentar a los Azules a nuevamente pedir la suspensión del partido, algo que ya hicieron varias veces durante esta semana bajo este argumento y también el deportivo, ya que en cuatro días más juegan por la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

🗣️ Nuevas declaraciones del alcalde de Independencia por la Supercopa

Ante esto, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, señaló: “Hay obras en curso en el estadio. La ANFP hizo un esfuerzo para proteger las obras que están en el lado norte del estadio, pero el recinto sigue con obras”.

“El miércoles vinimos como municipio, se hizo una inspección y las obras se paralizaron, pero hay algunas obras que continuaron y por supuesto que como municipio haremos las acciones que correspondan”, añadió.

“Si sucede algo el día domingo, los responsables serán los que autorizaron el partido y quienes insistieron en que el partido se jugara… La ANFP es la que organiza y la autoridad regional es quien autoriza el partido. Ellos tendrán que responder si ocurre algo el día domingo. Como municipio tuvimos nuestra posición, insistimos en que no se jugara”.

😨 El lamento del alcalde de Independencia

Junto con esto, el alcalde Agustín Iglesias agregó: “Lamento la decisión que tomó autoridad competente. Creo que es una mala noticia que el partido se juegue en esta fecha en particular. Para los vecinos, para el entorno, para el comercio, para Independencia, es una mala noticia”.

“La decisión ya está tomada y nos ponemos a disposición de que esto se juegue con tranquilidad. Somos los primeros interesados en que no pase nada el día domingo y espero que los resguardos que van a existir de las policías, de quienes están a cargo del evento, funcionen”, sentenció.

