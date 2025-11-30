Darío Osorio va cerrando un 2025 más que positivo junto a Midtjylland y así lo dejó en evidencia nuevamente este domingo al ser una de las figuras con gol y asistencia en la goleada que le propinó su equipo por 6-0 al Nordsjaelland en la Fecha 17 de la Superliga danesa, un resultado que además le permite al elenco de los Lobos mantenerse a la caza del liderato en la tabla de posiciones.

Con su abultado triunfo sobre Nordsjaelland en esta jornada, Midtjylland de Osorio se mantuvo como escolta del puntero Aarhus al sumar 35 puntos, a dos de distancia del primer lugar del certamen, algo que va de la mano con el sólido presente que vive el seleccionado nacional en su club.

👏 Osorio sostiene su titularidad en Midtjylland con otra gran actuación

Osorio arrancó como titular en un encuentro que Midtjylland golpeó temprano en el marcador con el gol de Ousmane Diao a los 3′ minutos de juego, mientras que a los 8′ fue que el chileno quien aprovechó un rebote del arquero Andreas Hansen para estirar la diferencia a favor de los suyos.

A los 15′ Osorio volvería a ser protagonista de una jugada de gol al recuperar en una presión alta el balón y permitir que Aral Simsir convirtiera el 3-0 parcial, mientras que a los 44′ Franculino Djú puso el contundente 4-0 antes que ambos elencos se fueran al descanso.

En la segunda mitad el propio Franculino puso el quinto para Midtjylland y Valdemar Andreasen sentenció con el 6-0 final, y tras luego de aquella anotación el ex U de Chile abandonó la cancha entre aplausos al ser sustituido por Kevin Mbabu, dejando otra gran presentación con su equipo, algo que lo sigue teniendo bajo la lupa de algunos poderosos de Europa de cara al 2026.

DE GOLEADOR⚽️🔥



El tanto de Darío Osorio para poner al FC Midtjylland 2-0 ante el FC Nordsjælland💪



El ex Universidad de Chile sumó su cuarto gol en Liga en lo que va de temporada🇩🇰#OsorioxCDO #CDOelcanaldetodoslosdeportes pic.twitter.com/lbXWSV0kxC — CANAL CDO (@canal_CDO) November 30, 2025

📊 Los números de Darío Osorio en la actual temporada