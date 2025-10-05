El Betis de Manuel Pellegrini logró quitarle el invicto de local al Espanyol este domingo en la Fecha 8 de La Liga española, pero pese a haberse llevado los tres puntos de Cornellá y quedar en el cuarto lugar de la tabla, una situación en particular hizo estallar de enojo al DT chileno.

Si bien Betis comenzó perdiendo temprano en el partido por el gol de Pol Lozano a los 15′ minutos para el elenco catalán, los dirigidos por Pellegrini reaccionaron en la segunda mitad y dieron vuelta el resultado con las anotaciones de Cucho Hernández (54′) y Ez Abde (63′). Sin embargo la historia pudo ser distinta de no ser porque Pau López tapó un penal a Javier Puado a los 90+13′, y precisamente fue dicha situación del partido la que provocó el enfado de Pellegrini tras el pitazo final.

😧 Pellegrini y una faceta pocas veces vista tras un triunfo de Betis

Terminado el encuentro y con el resultado a favor de Betis, Manuel Pellegrini igualmente hizo un potente descargo por la situación del penal para Espanyol que pudo haberle quitado dos puntos a su equipo, haciendo una ácida crítica hacia el árbitro Iosu Galech.

“Que el VAR intervenga es una cosa y que el árbitro no tenga la personalidad de pensar que no es penal o mantener su decisión es más importante. El único culpable es el árbitro”, manifestó el DT chileno ante los medios.

Así mismo, señaló que: “No sé si tuvo personalidad para el tramo final del partido. Sé que estaba dos minutos pasado el partido de la hora y que es un balón que el delantero empuja al defensor. Es una pelota que no va con sentido a portería. Más que las cosas generales, una cosa puntual pudo decidir un resultado.”. Además, indicó que se retiró antes a camarines y no vio el penal atajado por Pau López. “Seguramente me iban a expulsar y no tenía ganas de que me expulsaran”, sentenció.

Betis resistió hasta último minuto para celebrar ante Espanyol/ © Imago

