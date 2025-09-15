Copiapó vs Antofagasta se enfrentarán este lunes 15 de septiembre a las 20:00 horas por la fecha 25 de la Primera B. El compromiso se jugará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

En la última jornada, Copiapó empató 2-2 frente a Deportes Temuco, mientras que Antofagasta goleó con un sólido 4-0 a Santiago Morning.

En la tabla de posiciones, el León de Atacama marcha como sublíder con 41 puntos, mientras que Antofagasta se instaló en el quinto lugar con 36 unidades, metiéndose de lleno en la pelea por los primeros puestos.

🕘 Copiapó vs Antofagasta en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Deportes Copiapó Sin Comenzar Antofagasta Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos ANT 1 – 0 DEP 18/05/2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Antofagasta?

El partido Copiapó vs Antofagasta se disputará este lunes 15 de septiembre, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

🗓 Fecha: Lunes 15 de septiembre.

🕒 Hora: 20:00 horas.

🏟 Estadio: Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

📺 ¿Dónde ver en vivo Copiapó vs Antofagasta?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Copiapó vs Antofagasta

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Hernán Banda

Cuarto árbitro: Yerko Montenegro

📝 El XI de Copiapó vs Antofagasta por la Primera B 2025

El once probable: Julio Fierro; Carlos Salomón, Fabián Torres, John Santander, Marcelo Filla; Enzo Fernández, Iván Rozas, Jairo Coronel, Rodrigo Orellana, Thomas Jones; Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.

📝 El XI de Antofagasta vs Copiapó por la Primera B 2025