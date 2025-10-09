Deportes Copiapó y San Marcos de Arica juegan este sábado 11 de octubre a las 17:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la fecha 27 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

El León de Atacama marcha en la segunda posición de la tabla con 45 puntos, buscando mantenerse en la pelea por el ascenso directo. Por su parte, el santo se ubican en el tercer lugar con 42 unidades, intentando acortar distancias con los líderes para meterse en la liguilla de ascenso.

⚽ Copiapó vs San Marcos en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs San Marcos?

El duelo entre Deportes Copiapó y San Marcos de Arica se juega este sábado 11 de octubre a las 17:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

📅Fecha: Sábado 11 de octubre

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla (Copiapó)

📺 ¿Dónde ver en vivo Copiapó vs San Marcos?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🧾 El XI de Copiapó vs San Marcos por la Primera B 2025

El probable once: Por confirmar.

🧾 El XI de San Marcos vs Copiapó por la Primera B 2025

El probable once: Por confirmar.

