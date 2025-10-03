El campeonato de la Primera B 2025 regresa desde este viernes 3 de octubre con el duelo que enfrentará a Deportes Concepción y Magallanes en el arranque de la Fecha 26, duelo programado a partir de las 19:30 horas en el Estadio Ester Roa.

El conjunto lila llega a este compromiso con la ventaja de ser local y ubicados en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos, en zona de liguilla. Por su lado, la Academia se encuentra en la decimoprimera posición con 29 unidades, teniendo chances de meterse en la postemporada.

⚽ Deportes Concepción vs Magallanes en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Magallanes?

El partido Deportes Concepción vs Magallanes se jugará este viernes 3 de octubre, a partir de las 19:30 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción.

🏟 Estadio: Ester Roa, Concepción

🗓 Fecha: Viernes 3 de octubre

🕗 Hora: 19:30 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Deportes Concepción vs Magallanes?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🟣 El XI de Deportes Concepción vs Magallanes por la Primera B 2025

Probable oncena: a confirmar.

🔵 El XI de Magallanes vs Deportes Concepción por la Primera B 2025

Probable oncena: a confirmar.