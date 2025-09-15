Deportes Copiapó y Antofagasta cerraron este lunes la Fecha 25 de la Primera B 2025 con un vibrante empate de 1-1 en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, resultado que ayuda al elenco de Atacama a mantenerse a tiro del título del certamen y en búsqueda del ascenso directo.

Y es que a pesar del empate, Copiapó lo toma como un buen resultado por la trascendencia de sumar, quedando en el segundo lugar de la tabla con 42 puntos, a solo uno de distancia del puntero U de Conce. Por su parte los Pumas del norte quedaron en el sexto puesto con 37 unidades, en zona de liguilla del ascenso.

⚽ Los goles de Deportes Copiapó vs Antofagasta por la Primera B 2025

Tras un primer tiempo sin goles en el Luis Valenzuela, fue Antofagasta el elenco que dio el primer golpe en la cuenta al tomar la ventaja con el gol de Felipe Álvarez a los 53′ minutos de partido, y tuvo que pasar un largo rato en el complemento para que cambiara el rumbo hacia el pitazo final.

Y es que a los 86′ de la segunda mitad vino la anotación de Manuel López para el local, que terminó por definir la igualdad entre copiapinos y Deportes Antofagasta en un entretenido encuentro que dio cierre a la vigésimo quinta fecha de la B.

