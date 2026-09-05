Magallanes recibe a Unión San Felipe este sábado 5 de septiembre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo en un partido válido por la fecha 24 de la Primera B 2026. El partido lo podrás ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Magallanes vs San Felipe por la Primera B 2026?

El duelo entre Magallanes y Unión San Felipe será transmitido de forma exclusiva a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs San Felipe por la Primera B 2026?

Magallanes y Unión San Felipe se ven las caras este sábado 5 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo por la fecha 24 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 5 de septiembre

Hora: 12:30 horas

Estadio: Municipal de San Bernardo

Árbitros de Magallanes vs San Felipe

Árbitro: Matías Assadi

1er asistente: Emilio Bastías

2do asistente: Loreto Toloza

4to árbitro: Gustavo Ahumada

VAR: Francisco Soriano

AVAR: Ignacio Cerda

¿Cómo llegan Magallanes y San Felipe?

Magallanes llega a este cotejo tras sufrir una dolorosa derrota en la última fecha frente a Santiago Wanderers. La Academia cayó por 2-1 ante el Decano en un encuentro en el que vencía por la mínima, resultado que lo dejó en el quinto puesto con 35 puntos.

Por su parte, Unión San Felipe viene de tres partidos sin ganar. Su última victoria fue el pasado 12 de agosto en su visita a San Marcos de Arica, mientras que la jornada pasada igualó sin goles ante Deportes Santa Cruz como local.

La última vez que el Manojito de Claveles se midió a los del Valle del Aconcagua fue el pasado 25 de abril con triunfo por 1-0 como forastero.

Formaciones de Magallanes vs San Felipe

Formación de Magallanes

Juan Pablo Zozaya; Matías Vásquez, Matías Cofré, Jeremías James, Hans Salinas; Bruno Liuzzi, Alonso Walters, Matías Osorio; Alessarndo Toledo, Milton Alegre, Matías Fredes. DT: Miguel Ponce.

Formación de San Felipe

Leandro Cañete; Martín Ramírez, Cristián Suárez, Valentín Perales, Diego Bravo; Luis García, Mariano Galleguillos, Bryan González; Gonzalo Jara, Patricio Muñoz, Benjamín Aravena. DT: Juan José Luvera.

Magallanes vs San Felipe minuto a minuto