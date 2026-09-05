Magallanes recibe a Unión San Felipe este sábado 5 de septiembre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo en un partido válido por la fecha 24 de la Primera B 2026. El partido lo podrás ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Magallanes vs San Felipe por la Primera B 2026?

El duelo entre Magallanes y Unión San Felipe será transmitido de forma exclusiva a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs San Felipe por la Primera B 2026?

Magallanes y Unión San Felipe se ven las caras este sábado 5 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo por la fecha 24 de la Primera B 2026.

  • Fecha: Sábado 5 de septiembre
  • Hora: 12:30 horas
  • Estadio: Municipal de San Bernardo

Árbitros de Magallanes vs San Felipe

  • Árbitro: Matías Assadi
  • 1er asistente: Emilio Bastías
  • 2do asistente: Loreto Toloza
  • 4to árbitro: Gustavo Ahumada
  • VAR: Francisco Soriano
  • AVAR: Ignacio Cerda

¿Cómo llegan Magallanes y San Felipe?

Magallanes llega a este cotejo tras sufrir una dolorosa derrota en la última fecha frente a Santiago Wanderers. La Academia cayó por 2-1 ante el Decano en un encuentro en el que vencía por la mínima, resultado que lo dejó en el quinto puesto con 35 puntos.

Por su parte, Unión San Felipe viene de tres partidos sin ganar. Su última victoria fue el pasado 12 de agosto en su visita a San Marcos de Arica, mientras que la jornada pasada igualó sin goles ante Deportes Santa Cruz como local.

La última vez que el Manojito de Claveles se midió a los del Valle del Aconcagua fue el pasado 25 de abril con triunfo por 1-0 como forastero.

Formaciones de Magallanes vs San Felipe

Formación de Magallanes

Juan Pablo Zozaya; Matías Vásquez, Matías Cofré, Jeremías James, Hans Salinas; Bruno Liuzzi, Alonso Walters, Matías Osorio; Alessarndo Toledo, Milton Alegre, Matías Fredes. DT: Miguel Ponce.

Formación de San Felipe

Leandro Cañete; Martín Ramírez, Cristián Suárez, Valentín Perales, Diego Bravo; Luis García, Mariano Galleguillos, Bryan González; Gonzalo Jara, Patricio Muñoz, Benjamín Aravena. DT: Juan José Luvera.

Magallanes vs San Felipe minuto a minuto

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24
Unión San Felipe
05/09/2026 12:30
No Comenzado Municipal Stadium – San Bernardo
Magallanes
  • Alineaciones
  • Estadísticas de equipos
Unión San Felipe
4-2-3-1
Leandro Canete Sepulveda 12
Leandro
Canete
Sepulveda
Martín Ramirez 4
Martín
Ramirez
Cristián Suárez 34
Cristián
Suárez
Valentin Perales 2
Valentin
Perales
Diego Bravo 5
Diego
Bravo
Luis García 27
Luis
García
Bryan David González Guzmán 33
Bryan
David
González
Guzmán
Gonzalo Jara 10
Gonzalo
Jara
Mariano Galleguillos 24
Mariano
Galleguillos
Benjamín Aravena 9
Benjamín
Aravena
Patricio Muñoz 18
Patricio
Muñoz
  • Entrenador
  • 0
    Juan Luvera
  • Bench
  • 1
    A. Fernández
  • 3
    Byron Guajardo
  • 6
    Axel León
  • 7
    Óscar Henríquez
  • 16
    Diego Fuentes
  • 20
    Agustín Fontana
  • 32
    F. Lobos
Magallanes
4-2-3-1
Juan Pablo Zozaya 17
Juan
Pablo
Zozaya
Matías Vasquez 4
Matías
Vasquez
Alonso Walters 3
Alonso
Walters
Jeremias James 6
Jeremias
James
H. Salinas 30
H.
Salinas
Matías Alexander Cofré Sepúlveda 29
Matías
Alexander
Cofré
Sepúlveda
Bruno Liuzzi 5
Bruno
Liuzzi
Alessandro Toledo 7
Alessandro
Toledo
Matías Fredes 11
Matías
Fredes
Matias Osorio 16
Matias
Osorio
Milton Alegre 23
Milton
Alegre
  • Entrenador
  • 0
    Miguel Ponce Torres
  • Bench
  • 1
    J. Muñoz
  • 19
    R. Farfán
  • 20
    Esteban Neira
  • 22
    Claudio Meneses
  • 24
    Felipe Yáñez
  • 28
    Gamalier Andrés Guzmán Trujillo
  • 40
    Ignacio Serpa
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