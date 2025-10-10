Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz se citan en la Fecha 27 de la Primera B 2025 este domingo 12 de octubre desde las 12:30 horas de nuestro país, duelo directo de la parte baja de la tabla que se jugará en el Estadio Municipal de San Felipe.

Tanto el cuadro aconcagüino como los unionistas llegan a este partido con derrotas encima y ubicados en la parte baja del torneo, en el decimocuarto y decimoquinto puesto respectivamente, por lo que necesitan de los tres puntos para tomar distancia de la zona de descenso.

⚽ Unión San Felipe vs Deportes Santa Cruz en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión San Felipe vs Deportes Santa Cruz?

El partido Unión San Felipe vs Santa Cruz se jugará este Domingo 12 de octubre, a partir de las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.

🏟 Estadio: Municipal de San Felipe

🗓 Fecha: Domingo 12 de octubre

🕗 Hora: 12:30 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Unión San Felipe vs Deportes Santa Cruz?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🔴 El XI de Unión San Felipe vs Deportes Santa Cruz por la Primera B 2025

Probable oncena: a confirmar.

⚫️ El XI de Deportes Santa Cruz vs Unión San Felipe por la Primera B 2025

Probable oncena: a confirmar.