Además de la carrera por el título la Fecha 29 de la Primera B 2025 tendrá un duelo trascendental en la lucha por la permanencia, el cual protagonizarán Unión San Felipe y Santiago Morning este sábado 25 de octubre en el Estadio Municipal Javier Muñoz Delgado, desde las 12:30 horas de nuestro país.

La pelea por no perder la categoría se encuentra al rojo vivo. Por un lado, el elenco aconcagüino llega a esta “final” en una mala racha de cuatro partidos sin ganar que los tiene en el penúltimo lugar de la tabla con 27 puntos.

Mientras tanto el cuadro Microbusero es el colista del torneo con solo 26 unidades, por lo que de vencer en su visita a los blanquirrojos podrían escapar de la zona crítica y tomar un respiro en esta recta final de la temporada.

⚽ San Felipe vs Santiago Morning EN VIVO: minuto a minuto

📅 ¿A qué hora y dónde juegan San Felipe vs Santiago Morning?

El partido entre San Felipe y Santiago Morning se disputará este sábado 25 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Estadio Municipal Javier Muñoz Delgado.

🏟️ Estadio: Municipal Javier Muñoz Delgado, San Felipe

📆 Fecha: Sábado 25 de octubre

🕒 Hora: 12:30 horas

📺 ¿Cómo ver EN VIVO San Felipe vs Santiago Morning?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium, y también estará disponible vía streaming en TNT Sports en Max.

🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en AlAireLibre.cl

📺 TV: TNT Sports HD

💻 Streaming: TNT Sports en Max