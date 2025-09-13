San Marcos de Arica y Deportes Concepción se miden por la Fecha 25 de la Primera B en el estadio Carlos Dittborn. El duelo se disputará este domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas y será transmitido por HBO Max.

Ambos elencos quieren mantenerse firmes en zona de liguilla por el Ascenso e ilusionarse con subir de forma directa, ya que están muy lejos.

⚽ San Marcos vs Concepción en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 San Marcos Sin Comenzar Deportes Concepción Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos DEP 1 – 0 SAN 17/05/2025

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Concepción?

El partido de San Marcos vs Concepción se disputará este domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas en el estadio Carlos Dittborn de Arica.

🗓️ Fecha: Domingo 14 de septiembre

🕗 Hora: 17:30 horas

🏟 Estadio: Carlos Dittborn de Arica.

📺 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs O’Higgins?

📺 TV: No es transmitido.

💻 Streaming: HBO Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🔵 El XI de San Marcos vs Concepción por la Primera B 2025

Oncena probable: Por confirmar. DT: Germán Cavalieri.

🟣 El XI de Concepción vs San Marcos por la Primera B 2025

Oncena probable: Por confirmar. DT: Patricio Almendra (I).