San Marcos de Arica y Deportes Concepción se miden por la Fecha 25 de la Primera B en el estadio Carlos Dittborn. El duelo se disputará este domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas y será transmitido por HBO Max.
Ambos elencos quieren mantenerse firmes en zona de liguilla por el Ascenso e ilusionarse con subir de forma directa, ya que están muy lejos.
⚽ San Marcos vs Concepción en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Concepción?
El partido de San Marcos vs Concepción se disputará este domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas en el estadio Carlos Dittborn de Arica.
- 🗓️ Fecha: Domingo 14 de septiembre
- 🕗 Hora: 17:30 horas
- 🏟 Estadio: Carlos Dittborn de Arica.
📺 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs O’Higgins?
- 📺 TV: No es transmitido.
- 💻 Streaming: HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
🔵 El XI de San Marcos vs Concepción por la Primera B 2025
Oncena probable: Por confirmar. DT: Germán Cavalieri.
🟣 El XI de Concepción vs San Marcos por la Primera B 2025
Oncena probable: Por confirmar. DT: Patricio Almendra (I).