Santa Cruz y Magallanes se enfrentan este domingo 7 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz por la fecha 24 de la Primera B 2025. El encuentro será transmitido en televisión por TNT Sports y vía streaming a través de TNT Sports en Max.

Ambos elencos llegan comprometidos en la parte baja de la tabla de posiciones, por lo que necesitan de un triunfo para espantar al fantasma del descenso. En el caso de los locales, marchan en el duodécimo puesto de la clasificación, pero su puntaje no los mantiene tranquilos (25 puntos). La Academia, por su parte, se encuentra en la penúltima ubicación con 23 unidades, a cinco del colista de Ascenso.

⚽ Santa Cruz vs Magallanes en vivo por la Primera B, minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Deportes Santa Cruz Sin Comenzar Magallanes Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos MAG 3 – 0 DEP 05/05/2025 MAG 1 – 3 DEP 17/08/2024 DEP 1 – 4 MAG 07/04/2024 MAG 3 – 0 DEP 12/07/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Magallanes?

El compromiso entre Santa Cruz y Magallanes está previsto para este domingo 7 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.

🗓️ Fecha: Domingo 7 de septiembre.

🕑 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Municipal Joaquín Muñoz (Santa Cruz)

📡¿Dónde ver en vivo Santa Cruz vs Magallanes?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del Santa Cruz vs Magallanes

Juez central: Felipe González

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Felipe Jara

4to árbitro: Fabián Reyes

📝 El XI de Santa Cruz vs Magallanes por la Primera B 2025

Probable XI de Santa Cruz: Juan Ignacio Dobboleta; Icker Quiroz, Jesús Pino, Hardy Cavero, Gianni Rodríguez; Nicolás Rivera, Diego Urzúa, Ignacio Caroca, Simón Contreras, Cristóbal Castillo; Milton Alegre. DT: John Armijo.

📝 El XI de Magallanes vs Santa Cruz por la Primera B 2025

Probable XI de Magallanes: Mathías Bernatene; Alonso Walters, Matías Vásquez, Jeremías James, Franco Ortega; Javier Quiroz, Tomás Aránguiz, Alexis Sabella; Alessandro Toledo, Facundo Peraza y Martín Araya. DT: Miguel Ponce.