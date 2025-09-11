El líder de la Primera B, U de Concepción, abre la Fecha 25 visitando a Santiago Morning en La Pintana.

El Campanil tiene un duelo muy abordable para asegurar el primer lugar antes del receso por la Copa del Mundo Sub 20 Chile 2025.

Para Santiago Morning la tarea es titánica. Los microbuseros enfrentan a uno de los mejores equipos de la liga, pero un triunfo encendería la llama de la ilusión para salvar la categoría para las 5 fechas restantes.

El Morning y el Campanil se enfrentarán en La Pintana, con arbitraje de Miguel Araos.

⚽ Santiago Morning vs U de Concepción en vivo por la Primera B, minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Santiago Morning Sin Comenzar Universidad de Concepción Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 5 – 1 SAN 18/05/2025 SAN 2 – 1 UNI 09/09/2024 UNI 1 – 2 SAN 27/04/2024 UNI 1 – 3 SAN 01/10/2023 SAN 0 – 2 UNI 22/05/2023

📆¿Cuándo y qué hora juegan Santiago Morning vs U de Concepción?

El duelo entre Rangers y la U de Concepción está pactado para este sábado 6 de septiembre a las 12:30 horas en el estadio Fiscal Manuel Moya Medel.

🗓️ Fecha : Viernes 12 de septiembre.

: Viernes 12 de septiembre. 🕑 Hora : 16:00 horas

: 16:00 horas 🏟️ Estadio: Municipal de la Pintana.

📡¿Dónde v en vivo Santiago Morning vs U de Concepción?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🟨 Árbitros del Santiago Morning vs U de Concepción

Juez central: Miguel Araos

1er asistente: Gabriel Ureta

2do asistente: Emilio Bastías

4to árbitro: Gustavo Ahumada

📝Las formaciones de Santiago Morning vs U de Concepción

Santiago Morning: Leandro Cañete; Diego Cerón, Gonzalo Santelices, Kevin Vásquez, Martín Delgado; Enzo Ormeño, Kevin Campillay, Mauricio Iturra, Tomás Asprea; Diego Arias, Wladimir Cid.

DT: Cristián Febre.

U de Concepción: Cristian Campestrini; Bastián Ubal, Benjamín Sáez, Osvaldo González, Yerco Oyanedel; Bryan Ogaz, Harol Salgado, Jeison Fuentealba, Joaquín Romo, Luis Rojas; Sebastián Molina.

DT: Cristián Muñoz.