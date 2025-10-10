Un duelo bastante atractivo y de los llamados directos protagonizarán este sábado 11 de octubre Santiago Wanderers y Deportes Concepción por la Fecha 27 de la Primera B 2025, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Los Caturros intentarán dejar atrás el negativo registro que arrastran de cinco encuentros seguidos sin ganar, racha que igualmente no los ha sacado de la zona de liguilla, ubicándose en el quinto lugar de la tabla con 40 puntos. Por su lado, el cuadro lila viene de vencer a Magallanes y buscarán asentarse también en los puestos para la postemporada, donde se encuentran en el sexto puesto con 38 unidades.

⚽ Santiago Wanderers vs Deportes Concepción en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Deportes Concepción?

El partido Santiago Wanderers vs Deportes Concepción se jugará este sábado 11 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

🏟 Estadio: Lucio Fariña, Quillota

🗓 Fecha: Sábado 11 de octubre

🕗 Hora: 20:00 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Santiago Wanderers vs Deportes Concepción?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🟢 El XI de Santiago Wanderers vs Deportes Concepción por la Primera B 2025

Probable oncena: a confirmar.

🟣 El XI de Deportes Concepción vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025